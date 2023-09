Nintendo Ŝaltilo 2 Onidiroj: Spiro de la Sovaĝa Demo Montris Plibonigitajn Grafikojn kaj Ŝarĝtempojn

Onidiroj pri la venonta konzolo de Nintendo, provizore nomita la 'Ŝaltilo 2', cirkulis lastatempe. Laŭ raportoj de Eurogamer kaj VGC, elektitaj programistoj havis la ŝancon demonstri la konzolon dum Gamescom 2023. La demonstraĵo prezentis plibonigitan version de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kvankam specifaĵoj de la plibonigoj ne estis disponigitaj tiutempe.

Novaj onidiraj detaloj nun aperis el lastatempa podkasto de Nate the Hate. La gastiganto asertis, ke la Gamescom-teknika demonstraĵo montris Breath of the Wild funkciantan je 4K 60fps, kun la rimarkinda plibonigo estas la ekstermado de ŝarĝotempoj. Gravas klarigi, ke ĉi tiuj onidiroj ne implicas, ke la Ŝaltila lanĉa titolo estos re-liberigita kun la sekva aparataro. Prefere, ĝi kutimis montri la teknikajn akcelojn de la posteulo.

Estas ankaŭ asertoj, ke la teknika demo uzis DLSS 3.5, la realtempan altskalan teknologion de AI de Nvidia. Tamen, estas necerta ĉu la demo utiligis la plenan funkcion de la 3.5 versio, kiel ekzemple framgenerado. La inkludo de DLSS estis temo de konjekto por la Ŝaltilo-posteulo dum pluraj jaroj, kaj la mencio de la 3.5-versio certe estas interesa.

Dum la podkasta konversacio, la gastiganto menciis, ke marto 2024 estis ebla dato kvankam estis neklare ĉu tio rilatis al rivelo aŭ eldondato. Antaŭaj onidiroj pli frue ĉi-jare sugestis eldonon de malfrua 2024 por la Ŝaltilo 2.

Gravas noti, ke ĉi tiuj onidiroj ne estas oficiale konfirmitaj de Nintendo nuntempe. La informoj baziĝas sur fontoj kaj onidiroj. Aldone, se ĉi tiuj specifoj estas precizaj, estas esence konsideri, ke la teknika demo montrita ĉe Gamescom eble ne nepre reflektas la funkciojn de la fina konzolo.

Ĉar ĉi tiuj onidiroj daŭre cirkulas, estas ekscite pripensi la eblecojn de plibonigita versio de Breath of the Wild ĉe la 'Ŝaltilo 2'. Tamen, ĝis oficialaj anoncoj estas faritaj de Nintendo, ĉi tiuj onidiroj devas esti prenitaj kun salo.

