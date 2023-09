Ridley Lanĉas la Novan Falcn RS: Ĉiuflanka Efikecbiciklo

By

Ridley ĵus rivelis sian lastan aldonon al sia biciklo-vicigo, la Falcn RS. Ĉi tiu nova biciklo estas desegnita por esti ĉiuflanka maŝino, kapabla pritrakti ajnan specon de ŝosea vetkuro. Ridley celis krei biciklon, kiu kombinas malpezan pakaĵon kun aerdinamikaj avantaĝoj.

La Falcn RS estis desegnita kun emfazo de "aero-pezo" rilatumo, certigante ke la biciklo estas kiel eble plej aerodinamika sen aldoni troan pezon. Ĉi tio estis atingita per zorgema konsidero de la dezajno de la biciklo, evitante nenecesan materialon kaj sovaĝajn tubformojn. Ridley asertas ke la Falcn RS ofertas similan aerdinamikan efikecon al la Noah-aerobiciklo sed kun pezo komparebla al la Helium-grimpmaŝino.

Pezante iom pli ol 100 gramojn pli ol la Heliumo, la Falcn RS fanfaronas pri totala pezo de ĉirkaŭ 7.4 kg. La kadro pezas proksimume 825 gramojn, dum la forko venas je 380 gramoj. Aldone, la Falcn RS estis desegnita por alĝustigi 28mm-pneŭojn, kun la kapablo alĝustigi ĝis 34mm-pneŭojn, igante ĝin taŭga por ambaŭ malglataj pavimoj kaj glata gudrobetono.

Ridley faris ampleksajn provojn ĉe sia propra ventotunelo por optimumigi la aerodinamikon de la Falcn RS. La antaŭa fino de la biciklo, inkluzive de la pli profunda kaptubo kaj forkkrono, ricevis specialan atenton por minimumigi tiriĝon. Enkondukante turbulecon en la fluo de aero pasanta super la biciklo, Ridley asertas esti atinginta 10%-redukton en tiriĝo komparite kun la origina Falcn-forkdezajno.

La Falcn RS prezentas novan aron de geometriaj nombroj, kiuj estis provitaj de rajdantoj de Lotto-Dstny WorldTour. Ridley asertas, ke ĉi tiuj nombroj atingas ekvilibron inter rapideco, reagemo kaj stabileco. La biciklo estas ekipita per integra unu-peca Forza karbonfibra tigo kaj stirilo, provizante rajdantojn per 75mm atingo kaj 130mm guto, same kiel kvin-grada flamlumo.

La Falcn RS povas esti agordita kun aŭ 1x aŭ 2x veturado kaj ofertas gamon da personigaj elektoj, inkluzive de kutimaj farbo kaj komponentelektoj. Nuntempe, la kompleta biciklo haveblas en tri modeloj, havante SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2, kaj Shimano 105 Di2-grupojn.

Ĝenerale, la Ridley Falcn RS ofertas multflankan kaj alt-efikan opcion por vojrajdantoj, kun sia malpeza dezajno, aerdinamikaj trajtoj kaj agordeblaj opcioj.

