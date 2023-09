Baffle Inc. Fokiĝas pri Datuma Sekureco por Plenigi Mankojn en la Merkato

By

Baffle Inc. estas kompanio, kiu celas trakti la mankojn en la datumprotekta merkato per fokuso sur la kerna elemento de sekureco: la datumoj mem. Dum tradiciaj sekurecaj aliroj disponigis diversajn angulojn de datuma protekto, Baffle prenas malsaman aliron sekurigante datumojn ĉe la rekorda nivelo. Ĉi tio signifas, ke eĉ en okazo de rompo, la datumoj restas protektitaj per ĉifrado aŭ tokenigo.

Historie, datumprotektaj strategioj koncentriĝis pri sekurigado de datumoj en ripozo, precipe kiam datumcentroj estis vundeblaj. Tamen, kun la apero de sekuraj nubaj datumcentroj, la minaca pejzaĝo ŝanĝiĝis. Baffle rekonis tiun ŝanĝon kaj identigis interspacon en la protekta limo. Neniu datumbaza vendisto proponis solvon por sekurigi datumojn en uzo aŭ en memoro.

La aliro de Baffle ankaŭ venkas la defiojn asociitajn kun tradiciaj ĉifradmetodoj, kiuj povas esti maloportuna kaj rezultigi funkcian frikcion. La kompanio integriĝas perfekte kun datummigradservoj kiel AWS Database Migration Service por certigi, ke datumoj estas ĉifritaj en trafiko al la nubo. Ĉi tiu fin-al-fina ĉifrada procezo garantias datumprotekton de la momento kiam ĝi forlasas la fonton ĝis ĝi alvenas en la nubo.

Aldone, Baffle faciligas sekuran datuman analizon en la nubo, kio estas esenca por organizoj serĉantaj utiligi la potencon de siaj datumoj. Nub-bazitaj analizaj iloj fariĝas ĉiam pli popularaj, kaj Baffle rekonas la bezonon protekti datumojn dum migrado permesante ĝian analizon en la nubo. La solvo de Baffle ofertas tri transformajn opciojn: ĉifrado, tokenigo kaj maskado, depende de la kontraŭflua uzokazo.

Ĝenerale, Baffle Inc. plenigas la mankojn en la datumprotekta merkato fokusante sekurigi la datumojn mem. Ilia aliro certigas, ke datumoj restas protektitaj dum sia vivociklo, inkluzive dum nuba migrado kaj analizo. Kun ilia noviga metodaro, Baffle celas provizi ampleksan datumsekurecon por organizoj en la rapide evoluanta cibersekureca pejzaĝo.

