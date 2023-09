Eldontempoj por The Teal Mask DLC en Pokemono Scarlet kaj Violet

Trejnistoj tutmonde atendas fervore la liberigon de la unua Pokemono Skarlata kaj Viola DLC, The Teal Mask. Lanĉota merkrede la 13-an de septembro, ludantoj scivolas pri la specifaj eldontempoj en sia regiono.

Laŭ konfirmitaj informoj, The Teal Mask DLC estos publikigita en la sekvaj tempoj:

– 6:12 Pacifika Tempo (XNUMX-a de septembro)

– 8:12 Centra Tempo (XNUMX-a de septembro)

– 9:12 Orienta Tempo (XNUMX-a de septembro)

– 2 a.m. Brita tempo (la 13-an de septembro)

– 3 am Mezeŭropa Tempo (13 septembro)

- 5:30 a.m. Hinda Tempo (la 13-an de septembro)

- 9 a.m. Japana tempo (la 13-an de septembro)

Ĉi tiuj tempoj povas ŝanĝiĝi, sed la ludo estas atendita lanĉi ĉirkaŭ la provizita tempo. Ludantoj devas resti ĝisdatigitaj por ajnaj anoncoj pri eldontempoŝanĝoj.

La Kreko-Masko estas parto de The Hidden Treasure of Area Zero DLC por Pokemono Scarlet kaj Violet. La DLC kondukas ludantojn al lerneja vojaĝo al Kitakami, vigla vilaĝo plena de festaj agadoj kaj stratvendistoj. La Pokemono-Firmao jam incitetis novajn poŝmonstrojn, Legendarojn, kaj karakterojn kiuj estos prezentitaj en La Kreka Masko.

Likoj ankaŭ rivelis pliajn informojn pri novaj kapabloj, Pokedex-enskriboj kaj poŝmonstroj kiel Bloodmoon Ursaluna. La dua parto de The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, nomita La Indigo-Disko, estas planita por Q4/Winter-eldono en 2023.

Ludantoj, kiuj volas sperti The Teal Mask DLC, devos posedi aŭ Pokemon Scarlet aŭ Pokemon Violet. Tiuj, kiuj posedas ambaŭ ludojn, devos aĉeti apartajn kopiojn de The Teal Mask.

Malgraŭ komencaj teknikaj problemoj kiuj influis ludantan mergadon kaj sperton, Pokemono Scarlet kaj Violet havis tre sukcesan lanĉon, iĝante la plej granda Nintendo-eldono de ĉiuj tempoj kun 10 milionoj da kopioj venditaj en la unuaj tri tagoj.

