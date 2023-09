Panasonic Anoncas Lumix G9 II kun Altgradigita Aŭtomata fokuso kaj Altnivelaj Trajtoj

By

Hodiaŭ, Panasonic rivelis la tre atenditan Lumix G9 II, posteulon de sia ĉefa fotilo G9 Micro Four Thirds (MFT). La G9 II estas desegnita por hibridaj kreintoj, kiuj prioritatas kaj fotigaĵojn kaj filmetojn. La elstara trajto de ĉi tiu fotilo estas ĝia ĝisdatigita aŭtomata fokusa sistemo, kiu unue estis lanĉita en la Panasonic Lumix S5 II.

La nova aŭtomata fokusa sistemo ofertas pli rapidan kaj precizan fokuson kun pliigita 779-faza detektosistemo. Ĝi ankaŭ inkluzivas progresintajn subjektajn rekonojn kaj spurajn algoritmojn, ebligante efikan spuradon de homoj, bestoj (inkluzive de okuloj), aŭtoj kaj motorcikloj. Kvankam la gamo de agnoskitaj temoj eble ne estas tiel ampleksa kiel aliaj markoj, ĝi kovras la ŝlosilajn areojn, kiujn la plej multaj fotistoj fokusiĝas.

Ene de la G9 II, estas lastatempe desegnita 25.2MP Live MOS MFT Sensilo kunigita kun tute nova pretigmotoro. La fotilo uzas alt-rezolucian pikselŝanĝan reĝimon, ebligante porteblan pafadon produkti 100MP bildojn. La ISO-taksado varias de 100 ĝis 25,600.

La eksploda rapideco de la G9 II estas impona 60fps kun kontinua aŭtomata fokuso, kiu povas esti pliigita al 75fps sen aŭtomata fokuso per la elektronika obturatoro. Kun la mekanika obturatoro, la fotilo ofertas iomete pli malrapidan eksplodan rapidon de 14fps (AF-S) aŭ 10fps (AF-C). Aldone, ekzistas antaŭ-eksploda reĝimo, kiu povas esti agordita por kapti la agon 1.5, 1 aŭ 0.5 sekundojn antaŭ plene premi la obturatoron, certigante ke neniuj decidaj momentoj estas sopiritaj.

La Lumix G9 II estas kongrua kun larĝa gamo de Micro Four Thirds-lensoj de Panasonic, Olympus, Leica kaj aliaj markoj, provizante fotistojn per ampleksa arsenalo por iu ajn pafada situacio. Panasonic ankaŭ plibonigis sian bildstabiligan sistemon kun ĝis 8 haltoj de enkorpa stabiligo (BIS) kaj altnivela Active IS por plia stabiligo dum movado.

Koncerne al videokapabloj, la G9 II ofertas 5.7K 60p, 4K 120p, aŭ FullHD 240p max video-rezolucioj. Ĝi povas registri uzante la plenan sensilon en 4:2:0 10-bit, provizante ĝis 13 haltojn de dinamika intervalo kiam pafado en V-Log. La fotilo subtenas registradon en Apple ProRes kaj permesas al uzantoj krei kaj instali siajn proprajn realtempajn LUT-ojn aŭ elekti el 19 antaŭfaritaj LUT-oj.

La karoserio de la G9 II estis rafinita kompare kun sia antaŭulo, havante pli platan supron rememorigantan la Lumix S5 II. La supra ekrano estis anstataŭigita per aparta funkcia ciferdisko, kaj la ĝenerala aranĝo restas konata al ekzistantaj Panasonic-pafistoj. La fotilo havas 3-colan 1,080k-punktan artikan ekranon kaj 3,680k-punktan elektronikan celilon.

La Lumix G9 II estos disponebla fine de novembro kun komenca prezo de $ 1,899 / £ 1,699 nur por la korpo. En Britio, ĝi estos vendita en du ilaroj: unu kun la Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS-lenso por £ 1,899, kaj alia kun la Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH. lenso por £2,249.

Ĝenerale, la Panasonic Lumix G9 II estas impona fotilo kun altnivela aŭtomata fokuso, bildstabiligo kaj videofunkcioj. Ĝi ofertas multflankan pafadan sperton por hibridaj kreintoj, kiuj postulas altkvalitajn fotojn kaj filmetojn.

