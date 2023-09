Nur Supre, Viraludo sur Twitch, Eltirita de Steam

La populara virusludo, Only Up, kiu akiris grandegan popularecon ĉe Twitch dum la somero, estis forigita de la Steam-platformo. La kreinto de la ludo, konata kiel SCKR-Ludoj, esprimis deziron pluiri de la ludo pro la streso kiun ĝi kaŭzis.

Only Up gajnis signifan sekvantaron en Twitch kun ĝia unika kompreno pri la rakonto de Jack kaj la Fabtigo. La ludo havis filozofiajn rakontojn kaj defian platformadon kiam ludantoj provis grimpi sian manieron supren laŭ diversaj ŝvebaj objektoj kaj medioj.

Malgraŭ ĝia sukceso sur Twitch, Only Up alfrontis kritikojn por ĝia inkludo de NFT-referencoj, la foresto de ludaj funkcioj kiel konserva funkcio, kaj akuzoj pri uzado de kopirajtigitaj aktivoj de alia programisto. Ĉi tiuj konfliktoj kondukis al la ludo provizore deprenita de Steam en julio antaŭ ol ĝi revenis.

En ĝisdatiga afiŝo, la solluda programisto de Only Up agnoskis iliajn erarojn kaj esprimis deziron meti la ludon malantaŭ ili. Ili citis la streson kiun la ludo kaŭzis kaj la bezonon de trankvilo kaj resanigo. La programisto planas fari paŭzon kaj daŭrigi sian edukadon dum ili laboras pri sia sekva ludo, provizore titolita Kith. Ĉi tiu nova projekto havos malsaman koncepton, ĝenron kaj scenaron, fokusante pri kinematografio. La programisto ankaŭ esprimis deziron labori kun malgranda teamo por plibonigi siajn luddezajnajn kapablojn.

Fidela al ilia anonco, Only Up ne plu estas aĉetebla ĉe Steam. Tamen tiuj, kiuj jam aĉetis la ludon, ankoraŭ povas elŝuti kaj ludi ĝin. Kun preskaŭ 13,000 recenzoj, Only Up konservas plejparte pozitivan takson.

- Difinoj: Twitch - viva fluanta platformo por ludantoj;

NFT - Ne-Fungible Token, cifereca valoraĵo kun unika proprieto registrita sur blokĉena platformo;

Steam - cifereca distribua platformo por videoludoj.