Kiel Ludi Konektojn: Defia Enigmo-Ludo de la New York Times

Konektoj estas enigmo-ludo evoluigita de la New York Times, kiu defias ludantojn klasifiki grupon de 16 vortoj en kvar sekretajn grupojn. La celo estas identigi la ligojn kiuj ligas la vortojn kaj organizi ilin laŭe. Ĉiu enigmo rekomenciĝas je noktomezo kaj ofertas ŝanĝiĝantan nivelon de malfacileco.

Por ludi Konektoj, vi estas prezentita kun krado enhavanta 16 vortojn. Via tasko estas aranĝi ĉi tiujn vortojn en kvar arojn de kvar identigante la komunajn temojn, kiuj ligas ilin. La temoj povas esti io ajn de titoloj de videoludaj franĉizoj ĝis nomoj de ĉenaj restoracioj aŭ nuancoj de ruĝa.

Kvankam iuj vortoj povas ŝajni, ke ili povus konveni plurajn temojn, ekzistas nur unu ĝusta respondo por ĉiu grupo. Vi havas la eblon miksi la kradon kaj rearanĝi la vortojn por helpi bildigi la eblajn ligojn.

Ĉiu grupo en la krado estas kolorkodita, kie la flava grupo estas la plej facile eltrovebla, sekvita per la verdaj, bluaj kaj purpuraj grupoj. Post kiam vi identigis aron de kvar vortoj, kiujn vi kredas, ke vi apartenas kune, vi povas sendi vian respondon. Se ĝuste, la kvar vortoj estos forigitaj de la krado, kaj la temo liganta ilin estos malkaŝita. Tamen, diveni malĝuste kalkulos kiel eraron, kaj vi havas nur kvar erarojn disponeblaj antaŭ ol la ludo finiĝas.

Se vi bezonas kelkajn sugestojn por solvi la hodiaŭan enigmon de Connections, la New York Times ofertas helpon malkaŝante la kvar temojn: "Roka Horora Bilda Spektaklo", "Kiu trompis Roger Rabbit", "Kiam Harry Renkontis Sally" kaj "Mad Max Fury Road". .” Plie, ili disponigas unu vorton de ĉiu grupo kiel plian indicon.

Memoru, ke la kradoj de Konektoj varias ĉiutage, kaj se vi ne povas solvi la hodiaŭan enigmon, vi ĉiam povas provi denove morgaŭ. La ludo ankaŭ permesas vin konservi trakon de via gajno-sinsekvo kaj kompari viajn poentarojn kun amikoj. Do amuziĝu, defiu vin kaj ekzercu vian cerbon per Konektoj!

