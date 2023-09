Nokia G42 5G: Incitetita Prezo kaj Novaj Koloraj Opcioj

By

Nokia G42 5G, la plej nova inteligenta telefono en la G-serio, estas lanĉita en Hindio venontsemajne. HMD Global, la licencito de Nokia, incitetis la prezon de la aparato per ĝia oficiala India X-tenilo en Twitter. La teaser sugestas, ke la telefono havos prezon sub Rs. 18,999 kaj povus veni en du memorvariaĵoj. Aldone, Nokia enkondukis novan So Pink-koloropcion por la Nokia G42 5G en tutmondaj merkatoj ekster Hindio.

La Nokia G42 5G funkcias per Qualcomm Snapdragon 480+ SoC kaj fanfaronas kun 6.56-cola HD+ LCD-ekrano kun 90Hz-refreŝiĝo. Ĝi estas ekipita per ĝis 6GB da RAM kaj 128GB da surŝipa stokado, ekspansiebla helpe de mikroSD-karto. La aparato funkcias per Android 13 kaj ricevos du jarojn da Android-OS-ĝisdatigoj kaj monatajn sekurecajn ĝisdatigojn dum la venontaj tri jaroj.

Koncerne fotilkapablojn, la Nokia G42 5G havas trioblan malantaŭan fotilan agordon kun 50-megapiksela primara sensilo kune kun du 2-megapikselaj sensiloj. Ĉe la fronto, ĝi havas 8-megapikselan memfoto-fotilon. La aparato estas subtenata de 5,000mAh-kuirilaro kun 20W-kabla rapida ŝargado-subteno.

La Nokia G42 5G jam estis liberigita en elektitaj tutmondaj merkatoj kun So Purpura kaj Griza koloropcioj, kaj nun ĝi estos ofertita en la nova So Pink-kolora varianto. Tamen, ankoraŭ estas konfirmite, ĉu la nova kolora opcio estos disponebla en Barato.

La inteligenta telefono estos vendota ekskluzive per Amazon Barato, kun la lanĉo planita por la 11-an de septembro.

