Onidiroj de Nintendo-Ŝaltilo 2: Venonta Generacia Konzolo Montrita Malantaŭ Fermita Pordo

Onidiroj pri la venontgeneracia konzolo de Nintendo, neoficiale konata kiel la Nintendo-Ŝaltilo 2, estis plue nutritaj de lastatempaj raportoj. La firmao ŝajne montris la konzolon en privataj renkontiĝoj kun ludprogramistoj ĉe la Gamescom 2023-ekspozicio en Kolonjo, Germanio. Fontoj malkaŝis, ke teknologiaj demonstraĵoj estis prezentitaj, elstarigante funkciojn kiel Nvidia DLSS-subteno kaj radio-spurado.

La raportoj de Eurogamer kaj VGC konfirmas antaŭajn onidirojn, ke Nintendo sekrete pruvis sian venontan konzolon. Ambaŭ fontoj indikas, ke ĝisdatigita versio de The Legend of Zelda: Breath of the Wild estis prezentita sur ĉi tiu aparataro "Switch 2". Krome, VGC asertas, ke la programistoj ankaŭ ricevis ekvidon de la teknika demo de The Matrix Awakens Unreal Engine 5, kio sugestas, ke la nova Nintendo-sistemo subtenos la DLSS-teknologion kaj radio-spuradon de Nvidia.

Dum detaloj pri la montrita enhavo restas malabundaj, VGC sugestas, ke la konzolo konservos la porteblan faktoron de la Nintendo-Ŝaltilo. Koncerne la eldondaton, Nintendo supozeble celas lanĉon de aŭtuno 2024, kvankam estas indikoj, ke la kompanio volas lanĉi pli frue.

Tamen, Nintendo ne komentis ĉi tiujn onidirojn kaj atendas silenti ĝis oficiala konzolo malkaŝos. Tamen, ĉi tiuj raportoj vekis eksciton inter adorantoj de la kara videoludadkompanio, signalante la baldaŭan alvenon de la venonta Nintendo-konzolo.

fontoj:

– Eurogamer

– VGC