Posteulo de Nintendo-Ŝaltilo Laŭdire rivelita Malantaŭ Fermitaj Pordoj ĉe Gamescom 2023

Laŭ raporto de Eurogamer, la posteulo de la Nintendo Switch-konzolo estis prezentita en malantaŭfermita pordo malkaŝo ĉe Gamescom 2023. Kvankam Eurogamer ne havis la ŝancon provi ĝin mem, oni kredas, ke pluraj partneraj programistoj ricevis rigardeto de la konzolo en iu formo.

Unu el la kulminaĵoj de la manifestacio estis "supita" versio de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, specife desegnita por montri la agadkapablojn de la disvastigita Ŝaltilo 2. Tamen, neniuj pliaj informoj pri ĉi tiu supozata teknika demo estis disponeblaj. malkaŝita ĉi-momente.

Ĉi tiu aliro uzi plibonigitan version de ekzistanta ludo por montri plibonigitan efikecon rememorigas la strategion de Sony Interactive Entertainment antaŭ la lanĉo de PlayStation 5, kie ili montris pli rapidajn ŝarĝtempojn en Marvel's Spider-Man sur PlayStation 4.

Malgraŭ la onidiroj ĉirkaŭ la posteulo de Nintendo-Ŝaltilo, la kompanio ankoraŭ ne oficiale konfirmis ĝian ekziston aŭ ajnajn eblajn funkciojn, kiujn ĝi povas enkonduki, kiel ekzemple plibonigita rendimento, 4K-rezolucioj aŭ malantaŭa kongruo. Industriaj raportoj sugestas, ke Nintendo prepariĝas por pli granda publika malkaŝo en 2024, sed nuntempe ĉi tio restas konjekta.

Kvankam diskutoj pri la Nintendo Ŝaltilo ofte rondiris ĉirkaŭ la konzolo atinganta la finon de sia tipa vivociklo, Nintendo daŭre spertas gravan sukceson kun la Ŝaltilo. Laŭ la prezidanto de Nintendo of America Doug Bowser, ĉi tiu sukceso devenas de la unika hibrida dezajno de la konzolo kaj forta vico de popularaj ludoj.

Konsiderante la daŭran sukceson de la Nintendo Ŝaltilo kaj la venontaj titoloj evoluantaj, kiel Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, kaj la sentitola Princess Peach-ludo, estas ankoraŭ multe por konservi ludantojn engaĝitaj kun la originala Ŝaltilo. .

Tamen, ĉar ĉi tiuj titoloj estas publikigitaj, la estonteco de la konzolo fariĝas necerta. Dum la supozata malantaŭfermita kunveno ĉe Gamescom 2023 sugestas, ke Nintendo planas ŝanĝon en la proksima estonteco, restas demandoj pri tio, kion implicos la venonta Nintendo-konzolo kaj ĉu ĝi aperos en 2024. Dum la tempo pasas, pliaj informoj estas atenditaj aperi, provizante pli klaran bildon de la planoj de Nintendo por la estonteco.

Difinoj:

1. Eurogamer - populara videoluda ĵurnalisma retejo konata pro ĝia profunda priraportado kaj analizo de la videoluda industrio.

2. Gamescom - ĉiujara videoluda komerca foiro okazigita en Germanio, konata pro ĝiaj prezentoj kaj malkaŝoj de venontaj ludoj kaj konzoloj.

3. PlayStation 5 - la plej nova ludkonzolo publikigita de Sony Interactive Entertainment, ofertanta plibonigitajn grafikojn, pli rapidan agadon kaj novajn funkciojn kompare kun sia antaŭulo, la PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - ago-aventura ludo evoluigita kaj eldonita de Nintendo, konata pro ĝia malferma-monda esplorado kaj noviga ludmekaniko.

5. Marvel's Spider-Man - populara superheroa ludo evoluigita de Insomniac Games kaj eldonita de Sony Interactive Entertainment, montrante la kapablojn de PlayStation 5 kun plibonigitaj ŝarĝaj tempoj.

6. 4K-rezolucio - ekrana rezolucio de proksimume 3840 × 2160 pikseloj, provizante pli altan nivelon de detalo kaj klareco kompare kun pli malaltaj rezolucioj.

7. Malantaŭa kongruo - la kapablo de videoluda konzolo ludi ludojn de antaŭaj generacioj aŭ platformoj.

8. Doug Bowser - la prezidanto de Nintendo de Ameriko, respondeca por kontrolado de la operacioj de la firmao en la nordamerika merkato.

