Venonta Nintendo Rekta Okazaĵo Onidire debutos Ekscitajn Titolojn

Cirkulas onidiroj, ke Nintendo gastigos eventon de Nintendo Direct en la venonta semajno, kvankam neniu oficiala konfirmo estis farita. Konjektoj sugestas, ke la evento montros plurajn unuapartajn titolojn, inkluzive de Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns kaj WarioWare: Move It.

Tamen, unu afero, kiu ne estos diskutita dum la evento, estas la tre atendita Ŝaltilo 2, posteulo de la populara portebla konzolo. Malgraŭ tio, malantaŭ la scenoj, ŝajnas, ke Nintendo laboris pri prototipa konzolo, kiun ili montris al programistoj ĉe la lastatempa Gamescom-evento.

Ĉeestantoj ricevis antaŭrigardon pri renovigita versio de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kun ĝisdatigita aparataro. La specifaĵoj de ĉi tiu nova aparataro estas nuntempe nekonataj.

Nuntempe ĉiuj versioj de la originala Nintendo-Ŝaltilo funkcias per la blato Nvidia Tegra X1, kiu estis komence publikigita en 2015. Dum kelkaj pli novaj versioj estis ekipitaj per la blato X1+ ekde 2019, kiu ofertas plibonigitan baterian vivon, la agado restas la sama. .

La blato Tegra X1 estas konsiderata malmoderna, enhavas kvar Cortex-A57-kernojn je 1.02GHz kaj kvar A53-kernojn, kune kun Maxwell-bazita GPU de la GTX 900-generacio. Aldone, ĝi estas parigita kun malnova LPDDR4 RAM, provizante 4GB da memoro. Kompare kun modernaj saĝtelefonaj blatoj, la blato Tegra X1 malfruiĝas en rendimento.

La demando, kiu restas nerespondita, estas ĉu Nintendo kunlaboris kun Nvidia denove por la Ŝaltilo 2, aŭ ĉu ili elektis alian aparataron. Nur la tempo diros.

La atendata lanĉdato por la Nintendo Ŝaltilo 2 estas malfrua 2024, kun oficiala malkaŝo verŝajne okazos antaŭ tio. Rerigardante la originan Ŝaltilon, ĝi unue estis lanĉita kiel la "NX" en marto 2015, ricevis plenan anoncon en oktobro 2016, kaj estis poste liberigita en marto 2017.

