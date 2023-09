Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS Nun Disponebla en Konzolo

Konzoludantoj nun povas sperti la teruran eksciton de Nokto Ĉe la Pordegoj de Infero, evoluigita de Puppet Combo kaj Black Eyed Priest. Antaŭe publikigita en komputilo, la ludo nun haveblas sur PlayStation 4, PlayStation 5 kaj la Nintendo-Ŝaltilo.

Inspirita de italaj zombiaj filmoj de Lucio Fulci kaj Bruno Mattei, same kiel la gore de la PS1-epoko kaj la etoso de neona diskoteko, Night At the Gates of Hell estas Survival Horror FPS kiu mergas ludantojn en post-apokalipsa mondo.

La protagonisto, Davido, estas trankvila viro kiu lastatempe perdis sian geedzon kaj vivas en sia ĉemara loĝejo. Subite, zombia ekapero englutas lian grandurbon, devigante Davido'n prirezigni sian normalan vivon kaj preni armilojn kontraŭ la hordoj de la malmorta.

Por pluvivi kaj finfine malkovri la veron malantaŭ la apokalipso, ludantoj devas solvi enigmojn, serĉi rimedojn kaj uzi diversajn armilojn por strategie forigi zombiojn. Tre kiel la verkoj de Fulci, la nura maniero demeti ĉi tiujn monstrojn estas per preciza pafo al la kapo.

La ludo ofertas suspenseplenan kaj intensan sperton dum ludantoj navigas tra la detruita urbo, renkontante aliajn pluvivantojn survoje. Kunlaboro kaj teamlaboro estas esencaj por venki la defiojn kaj fari aŭdacan fuĝon.

Se vi estas komputilludanto, Night At the Gates of Hell ankoraŭ disponeblas ĉe Steam por via ludado.

Fontoj: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Difinoj:

- Survival Horror FPS: videoluda ĝenro, kiu kombinas elementojn de postviva hororo kaj unuapersona pafisto, kie ludantoj devas navigi tra minaca kaj danĝera medio dum batalo kontraŭ malamikoj.

- Lucio Fulci: itala kinoreĝisoro konata pro sia laboro en la horora ĝenro, precipe zombiaj filmoj.

– Bruno Mattei: itala kinoreĝisoro konata pro siaj kontribuoj al la itala ekspluata kinejo, inkluzive de zombiaj filmoj.