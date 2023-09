Jean-Claude Van Damme debutas en Mortal Kombat 1

En lastatempa apero en la jutuba spektaklo "Hot Ones", la kunkreinto de la serio Mortal Kombat Ed Boon rivelis la tre atenditan haŭton de Jean-Claude Van Damme por la rolulo Johnny Cage en la venonta Mortal Kombat 1. Ĉi tio estas signifa momento por la serioj, ĉar la kreintoj origine antaŭvidis la ludon kiel tributon al la fama militema artisto kaj aktoro.

Boon klarigis ke kiam ili evoluigis la plej unuan Mortal Kombat-ludon, ili kontaktis la teamon de Van Damme por vidi ĉu li estus interesita pri esti la ĉeffiguro de la arkadludo. Bedaŭrinde, ili estis malsukcesaj en siaj provoj kunlabori kun li tiutempe. Tamen, en sorto, ili povis certigi la partoprenon de Van Damme por Mortal Kombat 1, kie li disponigas sian voĉon por la karaktero.

Adorantoj de la serio estis ekstazaj por ricevi unuan rigardon ĉe la haŭto de Jean-Claude Van Damme por Johnny Cage. La sugestoj estis superforte pozitivaj, kaj multaj esprimas surprizon pri kiom bonega ĝi aspektas. La rivelo okazis dum la Hot Ones epizodo havanta Ed Boon, kaj povas esti vidita ĉe la 5:50 marko de la vidbendo.

Ĉi tiu novaĵo venas baldaŭ post la anonco, ke aktorino Megan Fox portretos la Outworld-vampiron Nitara en Mortal Kombat 1. Kun ĉi tiuj ekscitaj aldonoj al la listo, atendo por la ludo daŭre kreskas.

fontoj:

- Bildo: First We Feast - Hot Ones (per YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.