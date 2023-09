La MagLight: Ludo-Ŝanĝa Smartphone Akcesoraĵo por Fotaj Entuziasmuloj

By

Moonside rivelis sian plej novan novigan produkton, la MagLight, MagSafe-potencan bankon, kiu havas enkonstruitan RGB-lumstrion. Desegnita por plibonigi ambaŭ poŝtelefonajn ŝargajn kaj fotajn kapablojn, ĉi tiu akcesoraĵo traktas la bezonon de supera lumigado en saĝtelefona fotado.

La MagLight estas ekipita per 4000mAh-baterio, kiu funkciigas ne nur la LED-lumojn, sed ankaŭ ŝarĝas la inteligentan telefonon. La dinamikaj LED-strioj povas esti uzataj kun la antaŭaj kaj primaraj fotiloj, provizante draste plibonigitajn fotojn en malpezaj kondiĉoj. Uzantoj de Android ankaŭ povas uzi la MagLight helpe de magnetaj glumarkoj kiuj kongruas siajn aparatojn MagSafe.

Kun siaj 67 LED-oj, la MagLight ofertas multfacetajn lumajn elektojn. Uzantoj povas kontroli ĉiun LED individue, ĝustigante brilecon, kolortemperaturon kaj elektante el 16 milionoj da koloroj. La lumoj povas esti uzataj por varmaj kaj malvarmetaj blankaj agordoj por naturaspektaj memfotoj, viglaj koloroj por arta fotado, aŭ eĉ por long-ekspozicio lumpentraĵo. Aldone, la lumoj povas esti sinkronigitaj kun muziko por koncertsimila sperto. La MagLight ankaŭ funkcias kiel torĉo aŭ ĉirkaŭa lumo kaj povas integri kun inteligentaj hejmoj.

Krom ĝiaj lumkapabloj, la MagLight funkcias kiel fidinda potenca banko. Mezurante nur 14 mm en dikeco, la aparato aliĝas per fortaj N52-neodimaj magnetoj al MagSafe-iPhonoj aŭ aliaj telefonoj kun kongruaj magnetaj ringaj aldonaĵoj. Ĝi sendrate ŝarĝas la aparaton per solida 15W-eligo kaj provizas plenan poŝtelefonan ŝargon per sia 4000mAh Li-jona baterio.

Moonside ofertas kromajn akcesoraĵojn por la MagLight, kiel la MagFlip, faldebla stando, kiu povas esti uzata kiel piedbatalo aŭ stando por la lumo sole. La MagPod, eleganta aluminia adaptilo, venas kun alĝustigebla tripiedo por stabila fotado kaj videografio. La MagLight nuntempe haveblas je rabatita prezo, ekde 610 HK$ (78 USD) aŭ kiel parto de krea pakaĵo por 810 HK$ (103 USD) kiu inkluzivas la MagPod kaj MagFlip. La produkto estas sendita tutmonde ekde oktobro, akompanita de 1-jara garantio.

fontoj: Moonside