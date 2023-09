Sheldon Menery, Kreinto de Magic: The Gathering's Commander Format, Forpasas

Sheldon Menery, la kreinto de Commander, la plej populara ludstilo por la komerckartludo Magic: The Gathering, forpasis post sep-jara batalo kontraŭ kancero. La edzino de Menery, Gretchyn Melde, anoncis lian pacan forpason en Fejsbuko, kiu estis sekvita de elverŝo de kondolenco de la surtabla videoludadkomunumo.

Komandanto estas plurludanta formato de Magic, kiu permesas al tri aŭ pli da ludantoj partopreni kun unikaj 100-kartaj ferdekoj kaj unika ĉeffiguro. Origine desegnita kiel du-ludanta ludo, Commander ofertas pli hazardan stilon de ludado kaj instigas kreivan esprimon. Menery mem havis signaturferdekon nomitan "You Did This To Yourself", kiu utiligis la kartojn de kontraŭuloj kiel armilojn kontraŭ ili.

La Commander-formato kreskis el la Elder Dragon Highlander (EDH) formato, kiun Menery renkontis dum sia tempo en la militistaro. Kiel altranga juĝisto sur la Magio Profesia Turneo, Menery ludis pivotan rolon en rafinado kaj vastigado de la EDH-variaĵo, poste establante la estraron de la formato, konata kiel La Komandanto-Reguloj-Komisiono. Ĉi tiu volontula organizo, en partnereco kun Wizards of the Coast, la eldonisto de Magic: The Gathering, disponigas konsiladon pri regulĝustigo, malpermesitaj kartoj, kaj novaj kartoj por la Komandanto-formato.

Menery vidis Commander kiel paŭzo de konkurenciva Magio kaj emfazis ĝian kapablon esti dividita kaj ĝuita kun amikoj. Liaj kontribuoj al Magic etendiĝis preter la Commander-formato. Li estis instrumenta en formado de la juĝistoprogramo kaj funkciis kiel nivelo 5 konkurenciva Magic-juĝisto. Menery ankaŭ estis produktiva verkisto kaj enhavkreinto, dividante sian kompetentecon per artikoloj, vidbendoj kaj podkastoj.

Sorĉistoj de la Marbordo esprimis sian profundan malĝojon ĉe la perdo de Sheldon Menery kaj rekonis liajn signifajn kontribuojn al la Magic-komunumo. Ili laŭdis Menery kiel pioniristo, influanto kaj honorita membro de la Magic: The Gathering-komunumo. Li postlasas daŭran heredaĵon per sia laboro pri la formato Commander kaj sia dediĉo por igi la ludon bonvenigan kaj agrablan sperton por ludantoj de ĉiuj fonoj.

La efiko de Sheldon Menery al la Magic-komunumo ne povas esti troigita. Li estos memorita pro sia bonkoreco, malavareco kaj pasio por la ludo. Lia perdo estas profunde sentita de tiuj, kiuj konis lin, kaj lia heredaĵo vivos per sennombraj ludantoj.

