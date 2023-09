Ĉu ekzistas Tales of Arise Anime-Adapto? Esplorante la Eblecojn

By

Fervoruloj de la kritike aklamita JRPG, Tales of Arise, fervore antaŭvidas novaĵojn pri ebla animea adapto. Tales of Arise kaptis la korojn de ludantoj tutmonde per siaj allogaj rakontoj kaj mirindaj bildoj, inkluzive de viglaj scenoj de la fama studio Ufotable.

JRPG, aŭ japana rolludo, estas speco de videoludo el Japanio konata pro sia fokuso pri rakontoj kaj aventuroj en fantaziaj mondoj. Ĉi tiuj ludoj prezentas turnon-bazitan batalon kaj estas karakterizitaj per sia bunta arto.

Tales of Arise rakontas la rakonton de Rena, planedo kiu estis regita fare de siaj loĝantoj dum 300 jaroj. La ludo sekvas la vojaĝojn de du individuoj, Alphen kaj Shionne, kiuj provas ŝanĝi siajn destinojn kaj reverki siajn estontecojn.

Dum la serio Tales of Arise havas riĉan heredaĵon de videoludoj, kelkaj el kiuj estis adaptitaj al OVAj kaj televidserioj, adorantoj restas scivolaj ĉu animea adaptado de Tales of Arise estas en la laboroj. En lastatempa intervjuo, Tales-serioproduktanto Yusuke Tomizawa deklaris ke en septembro 3, 2023, ekzistas neniuj tujaj planoj por Tales of Arise animeadaptado.

Tomizawa klarigis ke la ludo estis dizajnita kiel interaga travivaĵo, kaj la ludado, karaktero interagoj, kaj ludantelektoj estas integritaj al ĝia ĉarmo. Ĉi tiuj elementoj eble ne perfekte tradukiĝas al vigla serio.

Tamen, Tomizawa esprimis la malfermitecon de la teamo al la ebleco de animeadaptado en la estonteco. Kvankam nuntempe ne ekzistas konkretaj planoj, fanoj ankoraŭ povas esperi pri ebla animea adapto kaj devus atendi oficialajn anoncojn de Bandai Namco aŭ Ufotable, kiuj ambaŭ estas eblaj studioj por animi Tales of Arise.

Intertempe, ŝatantoj povas daŭre mergi sin en la riĉa rakontado kaj vigla universo de Tales of Arise spertante la ludon propraokule. La foresto de animea adapto povas lasi adorantojn sopiri pli, sed la fokuso restas pri liverado de merga videoludada sperto.

