Kiel Agordi eSIM en Via iPhone 15

La liberigo de la iPhone 15-vicigo kunportis multajn novajn funkciojn kaj plibonigojn, inkluzive de la uzo de eSIM-teknologio. Kun la ŝanĝo al eSIM, la bezono de fizika SIM-karto estas eliminita, ĉar la cifereca SIM-karto estas enigita rekte en la aparaton.

Do, kio ĝuste estas eSIM? SIM-karto estas tradicie uzata por identigi vian telefonon al la portanto kaj inverse. Ĝi diras al la portanto kiun telefonon vi uzas kaj kiun numeron kaj portanton asigni al via telefontelefono. eSIM, aliflanke, estas cifereca versio de la SIM-karto kiu povas esti programita kaj reprogramita laŭbezone. La iPhone 15 povas stoki ĝis ok malsamajn eSIM-ojn, igante ĝin oportuna por vojaĝantoj aŭ tiuj kun pluraj komercaj linioj.

Agordi eSIM sur via iPhone 15 estas relative simpla procezo. Kiam vi mendas vian iPhone, via portanto kaj telefonnumero estas ligitaj al la aparato. Dum vi aktivigas vian novan iPhone kaj trapasas la Rapidan Komencan procezon, oni petos vin konfirmi, ke vi volas aktivigi vian telefonnumeron en via iPhone. De tie, vi povas sekvi la surekranajn instrukciojn por agordi la eSIM por via konto.

Se vi transdonas viajn datumojn de pli malnova iPhone-modelo, vi povas simple elekti la eblon translokiĝi de alia iPhone, kaj Apple pritraktos la reston. La procezo estas kutime rapida, sed ĝi povas varii depende de servila trafiko.

Se vi preterlasis la numeron-translokigon dum la agordo, vi ankoraŭ povas translokigi vian numeron kaj eSIM al la iPhone 15. Malfermu la Agordojn, iru al Ĉela kaj elektu Agordu Ĉelan. Sekvu la instrukciojn por kompletigi la procezon.

Por tiuj, kiuj ŝanĝas de Android-telefono al iPhone 15, la procezo povas malsami laŭ la portanto. Se vi ne estas instigita transdoni vian numeron dum la komenca agordo, vi devos kontakti la klientservon de via portanto por peti QR-kodon aŭ por agordi eSIM-Kondukilan Aktivigon.

Ĝenerale, agordi eSIM en via iPhone 15 estas simpla procezo, kiu povas esti farita dum la komenca agordo aŭ poste. La fleksebleco kaj oportuno de la eSIM faras ĝin valora funkcio por iPhone-uzantoj.

