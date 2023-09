La Smartphone Mate 60 Pro de Huawei montras la hejmajn teknikajn kapablojn de Ĉinio

Huawei Technologies Co. faris gravan paŝon por montri la progreson de Ĉinio en disvolvado de siaj hejmaj teknikaj kapabloj kun sia plej nova saĝtelefona modelo, la Mate 60 Pro. Ĉi tiu inteligenta telefono elstare prezentas altan proporcion de ĉin-faritaj komponantoj, krom sia ĉin-dezajnita kaj fabrikita Kirin-procesoro.

La malkonstrua analizo farita de TechInsights por Bloomberg rivelas, ke Huawei akiris plurajn komponantojn de ĉinaj kompanioj. La Mate 60 Pro inkluzivas radiofrekvencan antaŭan modulon de Beijing OnMicro Electronics Co., satelitan komunikadomodemon de Hwa Create Co., kaj RF-radioradiilon de Guangzhou Runxin Information Technology Co. La memoro de SK Hynix Inc. estas la sola. identigita eksterlanda komponento ĝis nun.

La dependeco de hejmaj provizantoj por teknikaj komponantoj estas impona atingo por Huawei, pro la defioj, kiujn ĝi alfrontis post esti forigita de la merkato por progresintaj blatoj kaj kreado de blatoj per usonaj sankcioj en 2020. La kompanio antaŭe fidis usonajn provizantoj por esencaj komunikaj blatoj. kaj devis serĉi alternativajn rimedojn por produkti ĝiajn procesorojn kaj sendratajn blatojn.

Malgraŭ ĉi tiuj malfacilaĵoj, Huawei sukcesis krei inteligentan telefonon kun ĉefe ĉinaj komponaĵoj, pruvante sian kapablon navigi la teknologian embargon. La sendrataj rapidoj de la Mate 60 Pro estas samnivelaj kun 5G-aparatoj, kaj la aparato ne elmontras iun nekutiman bateran malplenigon.

Tamen restas demandoj pri la produktokvanto kaj kosto de ĉi tiuj komponantoj. Huawei devas konkuri kun establitaj ludantoj kiel Apple kaj Samsung, kies inteligentaj telefonoj uzas blatojn kiuj estas almenaŭ du generacioj antaŭ la plej nova oferto de Huawei. Tamen, la liberigo de Mate 60 Pro sen detalaj specifoj estis festita de ŝtataj amaskomunikiloj kiel indico, ke usonaj klopodoj por limigi la aliron de Ĉinio al altnivelaj teknologioj malsukcesis.

La sukceso de la Mate 60 Pro povus havi signifajn implicojn por Huawei kaj la ĉina smartphone-merkato. Analizistoj taksas, ke se Huawei vendos 5 milionojn da unuoj, ĝi povus kanibaligi 38% de iPhone-vendoj en Ĉinio. Tamen, provizolimoj kaj malaltaj produktokvantoj altigas necertecon pri la kapablo de Huawei plenumi postulon.

Dum Huawei daŭre antaŭeniras kun siaj hejmaj teknikaj kapabloj, restas vidi kiel Usono respondos. Reprezentanto Michael McCaul sugestis, ke la provizantoj de Huawei, kiel Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), eble malobservis usonajn sankciojn. La rezulto de ĉi tiuj evoluoj povus havi ampleksajn implicojn kaj por Huawei kaj por la tutmonda teknologia industrio.

Fontoj: Bloomberg News, TechInsights