Kiel Kunhavigi Retejajn Ligilojn Tra Apple-Aparatoj

Resumo: Lernu kiel facile kunhavigi retejajn ligilojn tra viaj Apple-aparatoj helpe de iCloud kaj Safaro. Ĉi tiu funkcio estas precipe utila kiam vi volas daŭrigi foliumi retpaĝon sur malsama aparato aŭ havi aliron al specifa paĝo sur pluraj aparatoj. Sekvu ĉi tiujn paŝojn por agordi kaj uzi ĉi tiun oportunan funkcion.

Se vi ĉefe uzas Apple-aparatojn kiel iPhone, iPad kaj MacBook, vi havas la eblon dividi retejajn ligilojn pli flue. Tamen, ekzistas kelkaj postuloj por certigi, ke ĉi tiu funkcio funkcias perfekte. Ekzemple, se vi uzas Mac kun macOS Mojave 10.14.3 aŭ pli malnova, via iPhone aŭ iPad devus funkcii iOS (aŭ iPad OS) 12 aŭ pli frue. Se via Mac uzas macOS Mojave 10.14.4 aŭ pli novan, via iPhone aŭ iPad devus havi iOS aŭ iPad OS 13 aŭ pli nova instalita.

Post kiam vi plenumis la necesajn postulojn, vi povas komenci foliumi retejojn sur unu aparato kaj facile sendi ilin al alia aparato por daŭrigi kie vi ĉesis. Ĉi tiu funkcio estas perfekta por vidi bildojn aŭ filmetojn pli detale sur pli granda ekrano, ŝanĝi al pli portebla aparato konservante specifan paĝon kun vi, aŭ komenci transakcion sur unu aparato kaj kompletigi ĝin sur alia aparato, kie via pago-informo estas konservita. .

Por agordi ĉi tiun funkcion, vi devas ebligi iCloud por dividi Safari-langetojn tra ĉiuj viaj konektitaj Apple-aparatoj. En via iPhone, iPad aŭ iPod Touch, iru al Agordoj> iCloud> Safaro, kaj ebligu la baskulon. En via Mac, iru al Sistemaj Preferoj> iCloud> Safaro, kaj ebligu la baskulon.

Post kiam iCloud estas agordita por Safaro, vi povas komenci kunhavigi langetojn. En via iPhone, iPad aŭ iPod Touch, malfermu Safaron, premu la butonon Tabs kaj alklaku la piktogramon Plus (+) por malfermi novan langeton. Ĉiuj malfermitaj Safaraj langetoj de aliaj konektitaj aparatoj aperos en la Komenca Paĝo por la nova langeto. Frapetu langeton por malfermi ĝin sur via aparato aŭ tenu la ligilon por fermi ĝin sur la alia aparato. Sur via Mac, malfermu Safaron, elektu la Legosignojn-menuon kaj elektu Montri Komencan Paĝon. De la Komenca Paĝo, vi povas aliri la langetojn malfermitajn ĉe aliaj konektitaj aparatoj.

Se vi ne povas vidi malfermitajn Safari-langetojn tra viaj aparatoj, certigu, ke vi estas ensalutinta kun la sama Apple-ID en ĉiuj ili. Se vi uzas alian Apple-ID, ŝanĝu al tiu, kiun vi uzas por viaj aliaj Apple-aparatoj.

Kun ĉi tiu simpla agordo, vi povas facile kunhavi retejajn ligilojn tra viaj Apple-aparatoj kaj ĝui senjuntan foliuman sperton. Provu kaj simpligu vian interretan foliumadon tra ĉiuj viaj aparatoj.

