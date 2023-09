Kiel Pingi Vian Apple Watch Uzante la Kontrolcentron de iPhone

Unu el la novaj funkcioj en iOS 17 permesas vin pingvi vian ligitan Apple Watch uzante la Kontrolcentron de via iPhone, sen devi trairi la apon Trovu Mian. Ĉi tiu oportuna funkcio estas precipe utila kiam vi provas lokalizi vian Apple Watch en malfacile troveblaj lokoj kiel sub la sofo aŭ en tirkesto.

Por uzi ĉi tiun funkcion, vi devos permane aldoni la butonon "Ping My Watch" al via Kontrolcentro. Jen kiel:

1. Malfermu la apon Agordoj en via iPhone.

2. Iru al la sekcio de Kontrolo Centro.

3. Sub "Pli Kontroloj", alklaku la verdan ikonon "+" por la opcio Ping My Watch.

Post kiam vi aldonis la butonon Ping My Watch al via Kontrolcentro, vi povas facile lokalizi vian Apple Watch frapetante la ikonon. Ĉi tio ebligos vian Apple Watch aŭdeblan tonon, faciligante por vi trovi ĝin.

Gravas noti, ke la funkcio Ping My Watch funkcias nur kiam via iPhone kaj Apple Watch estas en Bludenta gamo aŭ konektitaj al la sama WiFi-reto. Se via Apple Watch estas perdita aŭ ŝtelita, vi ankoraŭ devos uzi la apon Trovu Mian por lokalizi ĝin.

Vi povas uzi la funkcion Ping My Watch eĉ se via Apple Watch estas ŝlosita, ŝarganta aŭ sur via pojno. Ĉi tio faras ĝin multflanka ilo por trovi vian horloĝon en ajna situacio.

Konklude, la nova funkcio Ping My Watch en la Kontrolcentro de iOS 17 permesas vin facile lokalizi vian Apple Watch per via iPhone. Aldonante la butonon Ping My Watch al via Kontrolcentro, vi povas igi vian Apple Watch elsendi aŭdeblan tonon por helpi vin trovi ĝin. Nur certigu, ke via iPhone kaj Apple Watch estas ene de la atingo aŭ konektitaj al la sama reto WiFi.+