La Monda Serio de Warzone-Finaloj: Kiel Akiri Senpagan Beta-Kodon de Modern Warfare 3

La Monda Serio de Warzone-Finaloj estas tuj ĉirkaŭ la angulo, kaj se vi estas ŝatanto de la populara batala reĝa ludo, vi estas por regalaĵo. Activision anoncis, ke ili fordonos senpagajn beta-kodojn de Modern Warfare 3 al bonŝancaj spektantoj. Jen ĉio, kion vi bezonas scii pri kiel esti unu el la bonŝancaj ricevantoj.

Post longa kaj streĉa procezo de kvalifikiĝintoj, 50 teamoj el la tuta mondo certigis sian lokon en la 600,000 USD World Series of Warzone Grand Final. Ĉi tiu evento, okazanta ĉe Copper Box Arena de Londono la 16-an de septembro, promesas esti unuaspeca LAN-sperto por la plej diligentaj konkurantoj de Warzone.

Tamen, la lastatempaj nerfs al la Cronen Squall en Sezono 5 Reloaded alportis iom da necerteco al la preparprocezo por la finalistoj. Komunumaj membroj argumentis por alternativaj armiloj por anstataŭigi la batalfusilon, kaj ni devos atendi kaj vidi kion la profesiuloj decidas uzi sur la ĉefa scenejo.

Nun, ni parolu pri la ekscitaj novaĵoj. Activision decidis aldoni eĉ pli da instigo por ŝatantoj agordi la World Series of Warzone Finals proponante Modern Warfare 3 beta-kodojn kiel spektantaro-rekompencoj. CharlieIntel raportis, ke estos entute 50,000 beta-kodoj preteblaj dum la evento.

Por havi ŝancon gajni unu el ĉi tiuj kodoj, vi devas spekti la World Series of Warzone Finals la 16-an de septembro. Rigardante almenaŭ unu horon de la turniro, vi gajnos unu eniron. Vi povas gajni maksimume tri kontribuojn spektante tri horojn de la evento. Do, ju pli vi rigardas, des pli altaj estas viaj ŝancoj akiri beta-kodon.

Por kvalifiki por beta-kodo, vi devos krei Activision-konton kaj ligi ĝin al via Battle.net, PSN, Xbox aŭ Steam-konto. Aldone, vi devas ligi vian jutuban aŭ Twitch-konton al via Activision-konto. Finfine, certigu, ke vi spektu la turniron vive sur via preferata platformo dum vi ensalutis kun ligita konto por gajni viajn rekompencojn.

Do marku viajn kalendarojn por la 16-a de septembro kaj preparu spekti la World Series of Warzone Finals por via ŝanco gajni senpagan Modern Warfare 3 beta-kodon. Komencu prepariĝi nun kreante vian Activision-konton kaj ligante ĝin al viaj videoludaj kaj streaming-platformoj. Bonŝancon!

