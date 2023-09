Kiel Eviti Troŝarĝiĝi en Starfield

By

Starfield, la plej nova RPG de Bethesda, estas amasa ludo plena de serĉoj, eksterteraj renkontoj kaj amaso da kolekteblaj aĵoj. Estas facile forlogi kaj trovi vin tro ŝarĝita de tro da rubaĵo, malfaciligante libere moviĝi en la ludo. Tamen, kun kelkaj konsiletoj kaj lertaĵoj, vi povas eviti ĉi tiun frustran situacion.

Unue, koncentriĝu pri ebenigo de via portakapablo. Pliigu statistikojn, kiuj permesas vin porti pli da pezo sen troŝarĝiĝi. Ĉi tio estos utila dum via vojaĝo kaj ŝparos al vi tempon longtempe. Aldone, regule kontrolu vian inventaron por pezaj aĵoj kiuj okupas nenecesan spacon. Ordigu vian inventaron laŭ pezo kaj forigu iujn ajn aĵojn, kiuj pezas vin.

Unu ofta kulpulo de troŝarĝo estas ŝippartoj. Kvankam ĉi tiuj aĵoj estas utilaj por ripari vian ŝipon dum batalo, ili pezas po 10 kg. Certigu duoble kontroli vian stokregistron kaj stoki ĉi tiujn grandajn erojn sur via ŝipo anstataŭ porti ilin ĉirkaŭe.

Kiam temas pri armiloj, elektu kelkajn plej ŝatatajn kaj vendu aŭ stoku la reston. Ĉi tio helpos vin specialigi viajn kapablojn, porti malpli da municio kaj eviti administri multajn armilojn samtempe. Stoku troajn aĵojn en la kargejo de via ŝipo por liberigi spacon en via stokregistro. Uzu la klavoklavon provizitan de Bethesda por rapide sendi rimedojn kaj valoraĵojn al via ŝipo.

Atentu kosmovestojn, kiuj provizas ekstran stokadon. Ĉi tiuj povas signife pliigi vian portantan kapablon kaj helpi malpezigi la ŝarĝon de troaj aĵoj. Se vi havas kunulon en la ludo, uzu ilian inventaron por malpezigi vian ŝarĝon.

Fine, se vi trovos vin ankoraŭ troŝarĝita, konsideru uzi kemiaĵojn aŭ alkoholaĵojn por provizore plifortigi vian portantan kapablon. Ĉi tiuj aĵoj disponigas provizoran solvon kaj devus esti uzataj ŝpareme.

Sekvante ĉi tiujn konsiletojn, vi povas efike administri vian stokregistron en Starfield kaj eviti esti tro ŝarĝita. Ĝuu vian vojaĝon tra la vasta malferma monda RPG de Bethesda!

