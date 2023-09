Baldur's Gate 3 Permesas Kruc-ŝparojn Inter PC kaj PS5

By

Baldur's Gate 3, la populara rolludo, nun povas esti ĝuita ambaŭ en komputilo kaj PS5. Kio estas eĉ pli bona estas, ke la ludo subtenas kruc-ŝparojn, permesante al ludantoj daŭrigi sian progreson perfekte inter la du platformoj. Tamen, estas grave noti, ke ĉi tiu funkcio devas esti permane ebligita. Jen la paŝoj por ebligi kruc-ŝparojn por BG3 sur PS5 kaj PC.

Komence, lanĉu BG3 en via komputilo kaj kreu aŭ ensalutu al via Larian-konto. Post kiam la ludo komenciĝas, malfermu la opciojn de la ĉefa menuo. Serĉu la opciojn "Ludado" kaj ŝaltu la funkcion Kruc-Konservado al "On". Atendu, ke la mesaĝo "Syncing" malaperu el la menua teksto maldekstre.

Por ebligi kruc-ŝparojn sur la PS5, sekvu la samajn paŝojn kiel menciitajn supre. Tamen gravas noti, ke vi devos aĉeti PS5-kopion de Baldur's Gate 3. Post fermo de la ludo, remalfermu ĝin sur la PS5, kaj vi devus vidi opcion "Daŭrigi" kun detaloj pri la konserva dosiero malsupre. dekstre de la titolekrano.

Se vi volas uzi PS5-konservadon en via komputilo, sekvu la samajn instrukciojn, sed certigu unue ŝalti Kruc-konservojn por via PS5. Sekvante ĉi tiujn paŝojn, viaj ludŝparaĵoj aŭtomate ĝisdatiĝos inter la du platformoj, ebligante krucprogresadon.

Indas noti, ke uzi Cross-Saves por BG3 ne postulas PS+-abonon. La trans-konserva funkcieco estas administrita tute ene de la serviloj de Larian. Tamen, gravas klarigi, ke kruc-ludado inter komputilo kaj PS5 estas planita trajto sed ne disponeblas nuntempe en septembro 2023.

Por pliaj informoj kaj pliaj gvidoj, vi povas raporti al la oficiala retejo de Baldur's Gate 3 aŭ rekte kontakti Larian Studios.

fontoj:

– Baldur's Gate 3 Oficiala Retejo