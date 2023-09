"Jean-Claude Van Damme debutas kiel Johnny Cage en Mortal Kombat 1"

By

Mortal Kombat 1 prezentos ekscitan rolantaron de famuloj, inkluzive de JK Simmons, John Cena kaj Megan Fox. Tamen, unu el la plej rimarkindaj aldonoj al la ludo estas 80'a batalstelulo Jean-Claude Van Damme, kiu faras kameaspekton kiel Johnny Cage. Seriokunkreinto Ed Boon dividis la en-matĉan similecon de Van Damme rete, rivelante la aspekton de sia karaktero.

En interesa merkatiga movado, Boon ĵus aperis en la jutuba spektaklo "Hot Ones" gastigita de First We Feast. Dum lia 14-minuta apero, Boon diskutis Mortal Kombat 1 kaj la historion de la serio provante diversajn varmajn saŭcojn kun kokidflugiloj. La vidbendo ankaŭ montris kelkajn ludajn bildojn, inkluzive de mallonga ekvido de la karaktero de Van Damme je la 5:52. En la tranĉeto, Van Damme pumpas la aeron, renversas la birdon, kaj havas frapan similecon al sia pli juna memo.

Boon ankaŭ konigis interesan rakonton pri kiel la implikiĝo de Van Damme en Mortal Kombat 1 alportas la serion plencirklon. Li rivelis, ke la ludo originis de la malsukcesaj provoj de NetherRealm Studios krei ludon centritan ĉirkaŭ Jean-Claude Van Damme antaŭ ĉirkaŭ 30 jaroj. Malgraŭ komenca rezisto de Van Damme, la teamo finfine sukcesis certigi sian partoprenon, kreante ekscitan momenton por la evoluigteamo.

Van Damme kiel Johnny Cage estos parto de la lanĉtago Kombat Pack DLC de Mortal Kombat 1, eldonita la 19-an de septembro por PlayStation 5, Xbox Series X/S, Ŝaltilo kaj komputilo.

fontoj:

– La Varmaj de First We Feast ĉe Jutubo