Praktika Antaŭrigardo de Forza Motorsport: Kion Atendi

By

resumo: Post sesjara interspaco, Forza Motorsport finfine revenas kun nova transdono ĵetota la 10-an de oktobro 2023. La ludanta antaŭprezento donas informojn pri la novaj funkcioj kaj plibonigoj, kiujn ludantoj povas atendi. La antaŭprezento temigas la komencan ludeblan enkondukon, havante la Chevrolet Corvette E-Ray kaj la Cadillac V-Series.R, same kiel la tri-vetkuran lernilon serion. La ludado montras novajn trakojn, inkluzive de la cirkvito Hakone, kaj elstarigas la plibonigitajn grafikojn kaj atenton al detaloj. Unu rimarkinda ŝanĝo estas la nova aliro al la karierreĝimo, kie ĝisdatigoj estas malŝlositaj uzante "Car Points" gajnitajn per ludado anstataŭe de esti aĉetitaj kun kreditaĵoj. La antaŭprezento ankaŭ mencias la aldonon de praktiksesioj kaj mikro-sektoroj en la cirkvitoj, provizante pli mergan kaj defian vetkuran sperton. Ludantoj ankaŭ povas elekti sian komencan pozicion sur la krado, ebligante personigitan vetkursperton. La artikolo finas menciante, ke la antaŭvido estas limigita al la lernilo-serio, do aliaj aspektoj de la ludo, kiel plurludanta kaj libera ludado, ankoraŭ ne estas diskutitaj.

Difinoj:

- Forza Motorsport: populara vetkura simulada videoludserio evoluigita de Turn 10 Studios kaj eldonita de Xbox Game Studios.

- Chevrolet Corvette E-Ray: hibrida, tut-rada motora sportaŭto produktita fare de Chevrolet, prezentita kiel unu el la kovrilaŭtoj en Forza Motorsport.

- Cadillac V-Series.R: sporta prototipa konkursaŭto produktita fare de Cadillac, konata pro sia efikeco kaj sukceso en vetkuroj kiel la 24 Hours of Le Mans.

– Hakone-cirkvito: fikcia aŭtoveturejo bazita en Japanio, lanĉita en la nova Forza Motorsport.

- Aŭto-Poentoj: valuto gajnita per ludado en Forza Motorsport, uzata por malŝlosi ĝisdatigojn por individuaj aŭtoj.

fontoj:

– Luke Reilly. "Forza Motorsport - Praprezento de septembro 2023." IGN.