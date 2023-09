Garena Free Fire MAX Trendsetter Event: Kiel Elaĉeti Kodojn kaj Gajni Ekskluzivajn Premiojn

En la populara ludo Garena Free Fire MAX, ludantoj ĝuas vesti siajn rolulojn per elegantaj vestaĵoj kaj akcesoraĵoj. Por aldoni al la ekscito, Garena regule aranĝas specialajn eventojn, kie ludantoj havas la ŝancon gajni mirindajn erojn. La plej nova evento, nomata Trendsetter-evento, prezentas la tre serĉatan Dusk Prowl Bundle, kiu inkluzivas tornistron, laŭmodan vestaĵon kaj aliajn bonegajn akcesoraĵojn.

La Trendsetter-okazaĵo komenciĝis la 21-an de aŭgusto 2023, kaj daŭros ĝis septembro 3, 2023. Dum ĉi tiu periodo, ludantoj povas partopreni elspezante 20 diamantojn por ununura spino aŭ 200 diamantoj por pako de 11 spinoj. Kun ĉiu spino, ludantoj havas la ŝancon gajni mirindajn premiojn kiel la Dusk Prowl Bundle, Trendy Clubber Bundle, Wasteland Roamer Bundle, Tiger Clubber Bundle, kaj la Demented Maniac Bundle. Aldone, ekzistas kromaĵoj disponeblaj post ĉiu 10 spinoj, kaj ĉe 100 spinoj, ludantoj ricevas ekstran specialan premion.

Krom la evento Trendsetter, ludantoj ankaŭ povas elaĉeti kodojn por ricevi senpagajn erojn en Garena Free Fire MAX. La elaĉetaj kodoj por la 8-a de septembro estas jenaj:

– FF7MJ31CXKRG

– FFPO8BS5JW2D

– PJNF5CQBAJLKF7

– AC2YXE6RF2FH

– LOYFDHE34GXGW4

– FNK7ATON67IBBMSL

– 7AK8GFEICJGW9NKY

– TKEYVGQC3CT8QF

– VRTNJ45IT8UF4BHK6

– LYOU9IF767T1BE456

– YFFCMCPSJ99S3BR43

– FMAPYEZZXZJZE25W

– EFJJV427K98RUCHZM

– CPW2D1U3XA3FFAC

– 2YXE6RF2FAGTFQRDE

– 1XCFFFCMCPSBN9CUNP

– YFATT3HGSQFFCMCPS

– GC9XZMCPW2D2WKWF2

Por elaĉeti ĉi tiujn kodojn, sekvu ĉi tiujn paŝojn:

1. Vizitu la retejon de Garena Free Fire MAX Redemption.

2. Ensalutu al via ludkonto per via preferata metodo (Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID aŭ VK).

3. Enigu unu el la elaĉetaj kodoj en la provizita tekstujo kaj alklaku la konfirman butonon.

4. La rekompencoj estos senditaj al via poŝta sekcio ene de 24 horoj se la elaĉeto sukcesos.

Ne maltrafu ĉi tiun ŝancon vesti viajn rolulojn kaj kolekti ekskluzivajn objektojn en Garena Free Fire MAX. Partoprenu la eventon Trendsetter kaj elaĉetu kodojn por plibonigi vian ludsperton!

Difinoj:

- Garena Free Fire MAX: aga-aventura batala reĝa ludo evoluigita de 111 Dots Studio kaj eldonita de Garena.

- Trendsetter-evento: speciala evento en Garena Free Fire MAX kie ludantoj povas gajni ekskluzivajn erojn kaj pakaĵojn.

- Dusk Prowl Bundle: pakaĵo en Garena Free Fire MAX, kiu inkluzivas tornistron, kostumon kaj akcesoraĵojn por ke ludantoj vestu siajn rolulojn.

fontoj:

- Garena Free Fire MAX Elaĉeti Kodojn por septembro 8: Paŝoj por elaĉeti kodojn (fonto: Garena)