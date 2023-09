Unua Avantaĝo Akiras Biometrikan Teknologian Provizanton Senfinan ID

First Advantage, provizanto de dungaj fonaj ekzamenado kaj konfirmservoj, anoncis sian akiron de biometrika teknologia provizanto, Infinite ID, por 41 milionoj USD en kontantmono. La akiro celas vastigi la reton kaj identeckonfirmofertojn de First Advantage por siaj usonaj klientoj.

Infinite ID, kun sidejo en Hicksville, Novjorko, estas biletfirmao de privata investa firmao Enlightenment Capital. La firmao estas atendita generi pli ol $ 10 milionojn en ĉiujaraj enspezoj. La provizanto de biometrika teknologio ofertas identigajn kaj aŭtentigajn ilojn por diversaj sektoroj, inkluzive de defendo kaj inteligenteco, nacia sekureco, polico, landlima sekureco, katastrofa respondo kaj kriz-administrado kaj kompania sekureco.

Ĉefoficisto de First Advantage, Scott Staples, deklaris ke la programaro de Infinite ID kompletigas la ekzistantajn RightID kaj Digital Identity Services-proponojn de la firmao. Ĉi tiu akiro estas vidita kiel signifa paŝo al vastigado de la produkta paperaro kaj kernkomerco de First Advantage.

Kun ĉi tiu akiro, First Advantage celas plibonigi siajn kapablojn provizi altnivelajn biometrikajn teknologiajn solvojn por helpi dungantojn redukti riskon kaj konservi observon. Biometria konfirmo ofertas altnivelan de sekureco uzante unikajn fizikajn aŭ kondutismajn trajtojn, kiel fingrospurojn, vizaĝrekonon aŭ irisan skanadon, por kontroli la identecon de individuo.

Fontoj: Unua Avantaĝo, Senfina ID

Afiŝu navigado