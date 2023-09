Plibonigitaj Sekurecaj Trajtoj en One UI Watch 5 Ĝisdatigo de Samsung

By

La ĝisdatigo de One UI Watch 5 de Samsung alportas plibonigitajn sekurecajn funkciojn por uzantoj de Galaxy Watch. Unu rimarkinda ŝanĝo estas, ke PIN aŭ ŝablono-bazitaj ekranaj seruroj ne plu povas esti preterpasitaj per fabrikaj restarigoj. Ĉi tio signifas, ke se via Galaxy Watch funkcias la plej lastan ĝisdatigon kaj vi havas PIN aŭ ŝablono-bazita ekranŝlosilo ebligita, vi estos petata enigi la PIN aŭ ŝablonon dum la komenca agordo post fabriko rekomencigita.

Okaze de perdita aŭ ŝtelita Galaxy Watch, ĉi tiu aldonita sekureca funkcio malhelpas neaŭtorizitan aliron kaj protektas viajn personajn datumojn. Ĝi certigas, ke neniu alia povas uzi vian horloĝon sen enigi la ĝustan PIN aŭ ŝablonon. Ĉi tiu ĝisdatigo celas provizi plifortigitan sekurecon kaj trankvilon por uzantoj de Galaxy Watch.

Tamen, se vi forgesas vian PIN aŭ ŝablonon, vi ankoraŭ povas reakiri aliron al via Galaxy Watch konfirmante vian identecon per via Google-konto kaj inteligenta telefono. Uzante vian Google-ID aŭ fingrospuron, vi povas reakiri vian Galaxy Watch post fabriko rekomencigita.

Gravas noti, ke iuj uzantoj raportis problemojn pri konfirmado de sia Google-konto per la fingrospura skanilo dum la agorda procezo. Tamen, enigi la pasvorton de la Google-konto permane pruvis esti sukcesa metodo por identeckonfirmo kaj malŝlosi la horloĝon.

La ĝisdatigo de One UI Watch 5 komence debutis kun la serio Galaxy Watch 6 kaj nun haveblas por la vicoj Galaxy Watch 4 kaj Watch 5 en diversaj merkatoj. Samsung daŭre prioritatas la sekurecon kaj privatecon de siaj uzantoj, kaj ĉi tiu ĝisdatigo estas atesto de ilia devontigo.

Ĝenerale, la plibonigitaj sekurecaj mezuroj en la ĝisdatigo de One UI Watch 5 ofertas pli grandan protekton por uzantoj de Galaxy Watch kaj certigas, ke iliaj personaj datumoj restas sekuraj eĉ en la okazo de fabriko rekomencigita.

