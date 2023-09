Gearbox Studio Laŭdire Trafita de la Restrukturaj Klopodoj de Embracer Group

By

Laŭ lastatempaj raportoj, Gearbox Studio estas la plej nova studio trafita de la daŭraj restrukturaj klopodoj de Embracer Group. Embracer Group anoncis ampleksan restrukturan programon en junio por renormaliĝi post sia signifa elspezo tra la jaroj kaj 40-procenta falo en akcia prezo post malsukcesa strategia partnereco kun Savvy Games Group.

Kadre de la restrukturado, alia studio posedata de Embracer, Volition Games, estis tuj fermita fine de la pasinta monato. Nun, Reuters raportas, ke Gearbox eble estos la sekva studo lasita de Embracer. Embracer laŭdire laboras kun investbankoj Goldman Sachs kaj Aream & Co por esplori la eblon vendi Gearbox. Ili jam ricevis intereson de triaj, kiuj serĉas akiri la studion.

Indas noti, ke la akciaj prezoj de Embracer vidis pozitivan ŝanĝon post ĉi tiu novaĵo. Gearbox, kiu estis akirita de Embracer en 2021, miksis rezultojn kun siaj lastatempaj ludeldonoj. Vendo de New Tales from the Borderlands laŭdire estis malalta, laŭ eldonisto Take-Two. Tamen, alia Borderlands kromprodukto, Tiny Tina's Wonderlands, superis atendojn. Ĉefoficisto Randy Pitchford antaŭe deklaris, ke estontaj spertoj jam disvolviĝis.

Kiel eldonisto, Gearbox planas liberigi Hyper Light Breaker kaj Homeworld 3 frue en 2024. Pli da evoluoj povas ekesti koncerne la restrukturajn klopodojn de Embracer Group kaj la estontecon de Gearbox.