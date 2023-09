Antaŭenigu la Ludon per EA Sports 24 Ultimate Team Web and Companion Apps

By

Se vi estas fervora ŝatanto de EA Sports FC kaj ne povas atendi la eldonon de la plej nova eldono, EA Sports 24, tiam vi ĝojos scii, ke la Reta Apo kaj Kunula Apo baldaŭ estos disponeblaj por doni al vi unua komenco konstrui vian Finfinan Teamon.

La Reta Apo, alirebla per retumilo en via komputilo, Mac aŭ poŝtelefono, ofertas oportunan manieron administri vian teamon, ĝustigi taktikojn, aĉeti pakaĵojn kaj okupiĝi pri la transiga merkato, ĉio de la komforto de via propra aparato. Dume, la Akompana Apo, disponebla por iOS kaj Android-aparatoj, ebligas al vi fari ĉion ĉi survoje.

Kvankam EA Sports ne anoncis oficialan eldondaton por la Reta App, ni povas konjekti surbaze de antaŭaj eldonoj. En antaŭaj jaroj, la Reta App estis disponebla ĉirkaŭ naŭ tagoj antaŭ la oficiala liberigo de la ludo. Kun la frua aliro eldono de EA Sports 24 fiksita por la 22-a de septembro, ni povas atendi, ke la Reta Apo estos disponebla ĉirkaŭ la semajno de la 18-a de septembro.

Por aliri la Retan Apon, simple ensalutu per via EA-konto, kiu inkluzivas vian ensaluton por PlayStation aŭ Xbox. Se vi ne havas EA-konton, vi povas krei unu en la oficiala retejo de EA Sports. La Companion App, aliflanke, povas esti elŝutita senpage de la Apple App Store aŭ Google Play Store. Vi eble bezonos forigi la antaŭan version de la Kunula Apo antaŭ elŝuti la novan.

Dum la Retaj kaj Kunaj Aplikoj permesas vin administri vian Finfinan Teamon, estas grave noti, ke vi ne povos efektive ludi matĉojn sur ĉi tiuj programoj. Tamen, vi povas ekkomenci konstrui vian teamon, esplori la novajn funkciojn kaj konatiĝi kun la progresoj enkondukitaj en EA Sports 24.

La oficiala eldondato de EA Sports 24 tutmonde estas la 29-a de septembro 2023. Tamen, se vi antaŭmendis la Finfinan Eldonon de la ludo aŭ havas membrecon de EA Play, vi povas ĝui fruan aliron ekde la 22-a de septembro 2023. Antaŭmendado. la norma eldono de la ludo aŭ havi membrecon de EA Play donos al vi limigitan fruan aliron, kutime dekhoran provon por membroj de EA Play, dum membroj de EA Play Pro en komputilo havas senliman fruan aliron.

Do, pretiĝu plonĝi en la mondon de EA Sports 24 Ultimate Team kaj komencu konstrui vian revteamon helpe de la Reta kaj Kunula Apliko. Restu agordita por pli da novaĵoj kaj ĝisdatigoj kiam la eldondato alproksimiĝas.

