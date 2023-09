Renkontiĝo pri Mondaj Lingvoj kaj Ciferecaj Homaroj Revenas al la Universitato de Arkansaso

La Studio pri Mondaj Lingvoj kaj Ciferecaj Homaroj ĉe la Universitato de Arkansaso estas ravita anonci la revenon de la Renkontiĝo pri Ciferecaj Homaroj. La evento okazos en la studio situanta en la JB Hunt Center la 14-an de septembro de la 4-a ĝis la 5-a.

Dum la malferma DH-Renkontiĝo, fakultatanoj kaj diplomiĝaj studentoj de la Sekcio de Mondaj Lingvoj, Literaturoj kaj Kulturoj montros siajn projektojn, kiuj kombinas mondajn kulturojn kaj ciferecan teknologion. Ĉeestantoj povas atendi vidi prezentojn pri diversaj temoj, kiel ekzemple 360-fotado, interagaj virtualaj turneoj de antikvaj ejoj, tuŝekranaj paleografiaj lecionoj por lerni Mezepokan francan, kaj la novigan uzon de ciferecaj iloj en la klasĉambro.

Post la evento, okazos ricevo okazigita en la WLDH-Studio, donante ŝancon al ĉeestantoj interkonekti kaj plu diskuti la prezentitajn projektojn.

La dua DH-Renkontiĝo de la monato okazos la 28-an de septembro de la 11-a ĝis la 12-a horo. Ĉi tiu renkontiĝo prezentos fakultatanojn kaj diplomiĝajn studentojn de la WLLC-fako, kiuj dividos siajn planojn por estontaj projektoj kombinantaj mondajn kulturojn kaj ciferecan teknologion. Ĉi tio inkluzivas proponojn por financado, eblaj kursoj kaj lernunuoj. Tagmanĝo estos provizita de la studio post ĉi tiu evento.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Por resti ĝisdatigita pri la eventoj aranĝitaj de la WLLC-Sekcio kaj la Mondlingvoj kaj Cifereca Homarscienco-Studio, sekvu WLLC ĉe Instagram, Facebook kaj Twitter.

fontoj:

– Universitato de Arkansaso Mondlingvoj, Literaturoj kaj Kulturoj

Noto: Fontartikolo estis modifita por konveni al la petita formato.