Ciferecaj Kuponoj: La Pliiĝo de Ŝparaĵoj en la Cifereca Epoko

Ciferecaj kuponoj akiras popularecon dum pli da homoj transiras for de tradiciaj gazetoj. Kun la malkresko de gazetaj abonoj, la oportuno de ciferecaj kuponoj evidentiĝis. Podetalistoj kiel Publix ampleksas teknologion proponante ŝparaĵojn per sia movebla programo kaj programo, Club Publix. Aĉetantoj nun povas aliri rabatojn per siaj telefonoj aŭ telefonnumeroj, forigante la bezonon de paperaj kuponoj.

Hannah Herring de Publix deklaras, "Mi pensas, ke kiam teknologio venas, ni certe vidas pliiĝon en la cifereca kuponuzo." Unu el la avantaĝoj de ciferecaj kuponoj estas la oportuno, kiun ili proponas. Forpasis la tagoj de serĉado de mislokigitaj paperkuponoj aŭ zorgi ĉu ili estis lasitaj en la aŭto. Nun, aĉetantoj povas havi siajn kuponojn facile haveblaj sur siaj telefonoj.

Podetalistoj ankaŭ rekonis la avantaĝojn de ciferecaj kuponoj reduktante la eblecon por fraŭdo. Instigante klientojn uzi aprobitajn kuponojn en vendejaj apoj, la risko de fraŭda kuponuzo malpliiĝas. Breanne Benson, konata kiel "Bree The Coupon Queen", klarigas, "Se la vendejoj komencos perdi multe da mono, ili devos fermi uzante kuponojn ĝenerale."

Interese, kuponado ne plu estas limigita al specifa demografia. Homoj de ĉiuj aĝoj kaj fonoj interesiĝas pri la arto kuponi. Benson rivelas, "Mi volas diri, mi havas homojn en kolegio, kiuj prenas mian programon kaj lernas kiel kuponi. Mi havas homojn, kiuj estas emeritaj per fiksa enspezo, prenas mian programon kaj lernas kiel kuponi." La pli maljunaj generacioj adaptiĝas al uzado de ciferecaj kuponoj, altiritaj de la facileco kaj oportuno de saĝtelefonoj kaj programoj.

Ciferecaj kuponoj ankaŭ ofertas avantaĝon super tradiciaj paperaj kuponoj - anonimeco. Iuj homoj povas sentiĝi juĝitaj kiam ili uzas paperajn kuponojn, igante ilin eviti uzi ilin. Tamen, kun ciferecaj kuponoj, aĉetantoj povas ŝpari diskrete sen zorgi pri la opinioj de aliaj.

Ĉu vi elektas resti kun tradicia tondado aŭ elektas por la oportuno de ciferecaj kuponoj, la strategio de ŝparado restas sentempa. La ŝlosilo estas lerni kiel organiziĝi, plani interkonsentojn anticipe kaj maksimumigi la ŝparaĵojn. Do, venontfoje kiam vi aĉetas, konsideru aliĝi al la tendenco de cifereca kuponado kaj rigardu, ke viaj ŝparaĵoj kreskas.

fontoj:

– Bree La Kupona Reĝino

- Publix-apo kaj Klubo Publix-programo