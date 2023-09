Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Turnas Animeon en Mario Party-Stilan Ludon

By

La populara animea serio, Demon Slayer, estas preta publikigi novan videoludon nomitan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! por la Nintendo-Ŝaltilo. Male al la tipaj animeaj batalludoj, ĉi tiu alprenas tabulludformaton de Mario Party.

Simila al Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! estas kvar-ludanta festo-ludo, kiu enhavas diversajn mini-ludojn. Ludantoj ĵetos ĵetkubojn por moviĝi trans la kahelojn de tabulludo kaj okupiĝi pri gajaj ludoj kiel diveni en kiu skatolo kaŝiĝas Nezuko, unu el la karakteroj. Tamen, la ludo ankaŭ inkluzivas noktan ciklon, kie ludantoj devas trovi kaj forigi demonojn. , kiu estas kongrua kun la animeoserio.

Dum Nezuko estas forigita al apoga karaktero en la ludo, ludantoj povas elekti ludi kiel la protagonisto Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, kaj naŭ Hashira membroj. La ludo celas provizi amuzan sperton por la ŝatantoj de la serio per korpigado de konataj karakteroj kaj alloga ludado.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! estas la dua videoludadaptado de la Demon Slayer serialo post Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles , arenbatalanto evoluigita fare de CyberConnect2. La venonta ludo estas atendita aperigi en la japana eButiko en 2024, kaj angla eldono eble sekvos baldaŭ post, surbaze de la lokalizo de la antaŭa ludo.

Ĝenerale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! vivigas la mondon de Demon Slayer en unika Mario Party-stila ludo, proponante al adorantoj novan manieron sperti la amatan serion.

fontoj:

– Siliconera