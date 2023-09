La Plibonigita Sekura Retumado de Google: Potenca Defendo Kontraŭ Fiŝkaptado-Atako

By

Google enkondukis novan funkcion al sia Chrome-retumilo, kiu celas provizi uzantojn per pli efika protekto kontraŭ phishing-atakoj. Phishing-kampanjoj, kiuj implikas fraŭdajn retejojn aŭ retpoŝtojn prezentantajn kiel legitimajn fontojn, kaŭzis gravan damaĝon infektante aparatojn per virusoj kaj kondukante al financaj perdoj per fraŭdoj. Kun la lanĉo de Plibonigita Sekura Folumado, Guglo esperas helpi uzantojn eviti viktimiĝi de tiaj atakoj.

Plibonigita Sekura Folumado, antaŭe laŭvola funkcio, fariĝos la defaŭlta agordo por Chrome-uzantoj kiel parto de la ĝisdatigo de la 15-a datreveno de la retumilo. Ĉi tiu funkcio kontrolas la URL-ojn de retejoj kontraŭ konstante ĝisdatigita listo de malicaj retejoj stokitaj en la nubaj serviloj de Google en reala tempo. Se kongruo estas trovita, la retejo estas blokita kaj averto montriĝas al la uzanto.

Ĉi tiu ĝisdatigo anstataŭigas la malnovan phishing-protektan funkcion de Guglo nomita Safe Browsing, kiu stokis liston de malicaj retejoj loke sur la komputilo de la uzanto. Tamen, ĉi tiu aliro havis limigojn ĉar ĝi ne povis detekti phishing retejoj lanĉitaj post la lasta ĝisdatigo. Plibonigita Sekura Folumado traktas ĉi tion fidante je la nubaj serviloj de Google por ĝisdata protekto.

Ĉesigante la malnovan funkcion de Sekura Folumado kaj igante Plibonigitan Sekuran Folumado la defaŭltan agordon, Google celas redukti la nombron da nerimarkitaj phishing provoj. La firmao atendas 25% plibonigon en protekto kontraŭ malware kaj phishing minacoj ŝanĝante al la plibonigita funkcio.

Dum Plibonigita Sekura Folumado ofertas plibonigitan sekurecon, ĝi venas kun eblaj privatecaj zorgoj. Ĉar la funkcio utiligas datumbazon stokitan sur la serviloj de Google, ĉiu URL vizitata de la uzanto estas sendita al Google por kontroli. Iuj uzantoj zorgas pri la ebleco, ke Guglo uzu ĉi tiujn datumojn por reklamaj celoj, surbaze de la pasintaj praktikoj de la kompanio pri rikolto de datumoj. Tamen, Google certigas uzantojn, ke la datumoj senditaj per Plibonigita Sekura Folumado estos uzataj nur por phishing protekto kaj ne por aliaj celoj.

Guglo planas migri ĉiujn uzantojn al Plibonigita Sekura Folumado en la venontaj semajnoj. Ĉi tiu nova ilo en la batalo kontraŭ phishing povus provizi uzantojn per plifortigita protekto, kondiĉe ke iliaj privatecaj zorgoj estas traktitaj.

