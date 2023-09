Sony prezentas Kvar Novajn Kristalajn LED-ekranojn por Virtualaj Produktadaj Aplikoj

By

Sony Electronics prezentis la VERONA serio, konsistanta el kvar kristalaj LED-ekranoj specife desegnitaj por virtualaj produktadaplikoj. Ĉi tiuj ekranoj inkluzivas la plej novajn teknologiajn progresojn kaj enigon de produktoroj por liveri superan kvaliton kaj efikecon por en-fotilaj virtualaj efikoj (VFX). La ŝlosilaj teknologioj utiligitaj en la evoluo de la VERONA-ekranoj estas la Deep Black kaj Anti-Reflection Surface-teknologioj. Kune, ĉi tiuj teknologioj plibonigas nigra-nivelan esprimon kaj minimumigas kontrastan perdon kaŭzitan de lumo de apudaj LED-paneloj kaj studio-lumigado-ekipaĵo, tiel reduktante postproduktadon kaj kostojn. Kun alta brilo de 1,500 cd/m2 kaj larĝa kolora gamo kovranta pli ol 97% de DCI-P3, la VERONA-ekranoj ofertas realisman vidan sperton. Krome, la ekranoj havas alt-efikecajn LED-ŝoforojn kiuj ebligas altajn refreŝigajn indicojn de ĝis 7,680 Hz, minimumigante skanliniajn artefaktojn en fotilfilmaĵo.

Sony Electronics kunlaboris proksime kun industriaj gvidantoj por certigi facilan instaladon kaj ĉiuflankecon de la VERONA-ekranoj sur produktadaj aroj. La ekranoj estas dezajnitaj kun 1:1 kabineta dezajno, facile tenaj teniloj, lokalizantaj pingloj kaj levil-speca ŝlosmekanismo, kiu povas esti funkciigita sen iloj. Ili ankaŭ povas esti adaptitaj por kurbaj, pendantaj kaj stakantaj LED-dezajnoj, subtenante plurajn ekranojn ĝis 23 futojn altaj. Laŭ Kevin O'Connor, Ĉefdirektoro de Kinematografia Produktado-Solvoj ĉe Sony Electronics, la VERONA-ekranoj estas esenca komponento por perfekte integri la realajn kaj virtualajn sferojn en virtualaj produktadoj.

La serio VERONA estos prezentita ĉe la Sony-budo dum la venonta IBC-evento en Amsterdamo, kaj ĝi estas atendita aĉetebla en Printempo 2024.

Fonto: Sony Electronics

TECNO Lanĉos Unuan Flip Telefonon, la PHANTOM V Flip 5G ĉe Flagship Event

TECNO, teknologia marko, anoncis la lanĉon de sia plej unua flip-telefono, la PHANTOM V Flip 5G, ĉe la venonta evento Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023 en Singapuro la 22-an de septembro. Ĉi tiu evento kombinos luks-nivelan estetikon. kun altnivelaj teknologioj. La enkonduko de la PHANTOM V Flip 5G pruvas la engaĝiĝon de TECNO esplori novajn formfaktorojn kaj redifini la stilon kaj funkciecon de klapaj telefonoj. La nova klapotelefono kongruas kun la tutmonda komerca strategio "Go Premium" de TECNO, kiu celas krei gamon da altkvalitaj aparatoj per integrado de altnivelaj teknologioj kun elegantaj dezajnoj.

Krom la PHANTOM V Flip 5G, TECNO ankaŭ rivelos sian novan TECNO MEGABOOK T1 2023 14-colan tekkomputilon, kiu antaŭe estis lanĉita ĉe IFA Berlino 2023. Kun ĉi tiuj novaj produktaj proponoj, TECNO celas servi konsumantojn, kiuj taksas kaj stilon kaj antaŭpensa teknologio en siaj aparatoj.

Fonto: TECNO

Kandao Prezentas la QooCam3, 360-Gradan Agan Fotilon

Kandao Technology lastatempe rivelis sian plej novan produkton, la QooCam3, 360-gradan agfotilon dizajnitan por kapti aventurojn. La QooCam3 havas duoblajn fiŝokulajn lensojn, kiuj povas kapti diversajn angulojn, produktante mirindajn 360-gradajn filmetojn en 5.7K 30FPS kaj alt-rezoluciajn 62MP panoramajn fotojn. Kun larĝa F1.6-aperturo kaj du 1/1.55-colaj sensiloj, la QooCam3 funkcias bone en malpezaj kondiĉoj. La DNG8-reĝimo de la fotilo, kombinita kun la RAW+-programaro, plibonigas ĉiun detalon kaptante ok dosierojn en unu kadro kaj kunfandante ilin, rezultigante finfinan bildkvaliton.

Aldone al siaj foto- kaj videokapabloj, la QooCam3 korpigas 360-gradan Ambisonic-aŭdion, liverante spacan kaj mergan sonon por kompletigi la bildojn. La fotilo ankaŭ havas Audio SuperSteady-pretigon, certigante ke sondirekto estas ĝuste vicigita kun fotilrotacio dum pafado. Aliaj rimarkindaj trajtoj inkluzivas SuperSteady Stabilization 2.0, 360-gradan horizontalan korekton, IP68 akvorezistan kaj polvorezistan taksadon, respondeman tuŝan kontrolon sur 1.9-cola LCD-tuŝekrano kaj forprenebla 1600mAh longdaŭra kuirilaro.

La QooCam3 de Kandao estas nuntempe aĉetebla je prezo de $349.00.

Fonto: Kandao Technology