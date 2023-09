SIX Anoncas Reguligan Aprobon por la Derivaĵoj de Ciferecaj Aktivoj de BME Clearing

SIX, svisa provizanto de financaj servoj, anoncis, ke BME Clearing, la hispana centra kontraŭpartio (CCP), akiris reguligan aprobon de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por malplenigi Bitcoin kaj Ethereum-futuraĵojn. Ĉi tio markas signifan mejloŝtonon en la cifereca aktiva ekosistemo kaj pruvas la engaĝiĝon de SIX al novigado kaj sekureco.

BME Clearing enkondukos novan segmenton nomitan Digital Asset Derivatives, celita al instituciaj investantoj. Ĉi tiu segmento provizos sekuran kaj tre reguligitan medion por komercado, malplenigo kaj kontanta aranĝo de ciferecaj valoraĵoj. La enkonduko de ĉi tiu segmento respondas al la kreskanta postulo de institucioj pri reguligita aliro al ciferecaj aktivoj.

José Manuel Ortiz, Estro de Clearing and Repo Operations ĉe SIX, esprimis sian plezuron pri la reguliga aprobo por ĉi tiu nova segmento. Li emfazis, ke ĉi tiu mejloŝtono reflektas la dediĉon de SIX por povigi instituciojn, klientojn kaj investantojn per novigaj solvoj. La celo estas kontribui al la daŭra kresko de la cifereca aktiva ekosistemo kaj certigi sekuran kaj efikan komercan sperton por ĉiuj klientoj.

Akirante reguligan aprobon, BME Clearing povas oferti al institucioj reguligitan vojon por aliri ciferecajn aktivojn kiel Bitcoin kaj Ethereum. Ĉi tiu movo kongruas kun la kreskanta intereso kaj adopto de kriptaj moneroj inter instituciaj investantoj.

Ĝenerale, la aprobo donita de CNMV al BME Clearing estas signifa evoluo, kiu plifortigas la engaĝiĝon de SIX al novigado kaj sekureco en la cifereca aktiva ekosistemo. Enkondukante la segmenton de Digital Asset Derivatives, BME Clearing celas provizi instituciajn investantojn per sekura kaj reguligita medio por komerci ciferecajn valoraĵojn.

