Malantaŭ La Vitro: Los Angeles Kings Training Camp - Ena Rigardo ĉe la NHL-antaŭsezono

La National Hockey League (NHL) kaj NHL Network sciigis sian partnerecon kun la Los-Anĝeleso-Reĝoj por la kvara sezono de siaj tute-aliraj antaŭsezonaj dokuserio, Behind The Glass. Ĉi tiu triparta serio, produktita fare de NHL Network en asocio kun NHL Productions, provizos malantaŭ la scenojn rigardon al la intenseco, dramo kaj konkurado de NHL-antaŭsezono tra la lenso de la dufoja Stanley Cup Champion Kings.

La venonta sezono de Behind The Glass prezentos la vojaĝon de la Reĝoj al la Suda Hemisfero dum ili ludas kontraŭ la Arizonaj Kojotoj en Melburno, Aŭstralio por la 2023-datita NHL Tutmonda Serio. Tio estos la plej unuaj NHL-ludoj luditaj en Aŭstralio, aldonante eksciton al la serio. La ludantoj estos mikrofonitaj kaj prezentitaj for de la vojo, ofertante al fanoj senekzemplan enhavon dum ili konkuras por sia loko en la nomlisto kaj prepariĝas por la regula sezonmalfermaĵo.

Post du sinsekvaj Stanley Cup Playoff-lokoj, la reĝoj levis atendojn por la organizo. Malantaŭ La Vitro temigos la vicprezidanton kaj ĝeneralan direktoron de la teamo, Rob Blake, kaj ĉeftrejniston Todd McLellan, ĉar ili gvidas la teamon dum trejnejo kaj formas la vizion por multjara Stanley Cup defianto. La serio ankaŭ profilos ĉefajn ludantojn kiel lastatempe akiritan centron Pierre-Luc Dubois, novstelulojn Adrian Kempe kaj Kevin Fiala, kaj veteranajn kernludantojn Anze Kopitar kaj Drew Doughty. Teamprezidanto Luc Robitaille provizos unikajn sciojn pri tio, kion signifas esti Reĝo.

Behind The Glass unue premieriĝis en 2018, ofertante al adorantoj senprecedencan rigardon al la NHL-antaŭsezono tra la okuloj de la Nov-Ĵerzejaj Diabloj. Ekde tiam, la serio havis la Filadelfiajn Flugfoliojn kaj la Naŝvilo-Predantojn. La ĉi-jara eldono altigos la intereson per la internacia vojaĝo al Melburno, Aŭstralio.

Fanoj povas atendi vidi ekskluzivan kromenhavon kaj klipoj de ĉiu epizodo de Behind The Glass dividitaj tra ciferecaj kaj sociaj amaskomunikilaj platformoj uzante la hashetiked #BehindTheGlass. Krome, ĉiu epizodo estos havebla sur la YouTube-platformo de la NHL, ofertante al adorantoj pli da ŝancoj okupiĝi pri la serio.

Malantaŭ La Vitro: Los Angeles Kings Training Camp promesas alproksimigi adorantojn al la ludo kaj provizi unikan kaj neniam antaŭe viditan perspektivon pri la teamo kaj la antaŭsezono. Kun senprecedenca aliro, ĉi tiu dokuserio certe ekscitos adorantojn dum ili antaŭvidas la venontan NHL-sezonon.

