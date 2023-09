Baldur's Gate 3: Esencaj Sorĉoj kaj Kapabloj por Via Karaktero

By

Baldur's Gate 3 ofertas al ludantoj multajn eblojn kiam temas pri karaktero konstruo, kapablecŝarĝoj kaj sorĉoj. Kun tiom da elektoj disponeblaj, povas esti superforta decidi, kiuj estas la plej bonaj por via karaktero. En ĉi tiu artikolo, ni esploros kelkajn esencajn sorĉojn kaj kapablojn, kiujn indas aldoni al via arsenalo dum vi vojaĝas tra la mondo de Faerûn.

Eldritch Eksplodo

Eldritch Blast estas nepra ofensiva Cantrip por Sorĉistoj. Ĉi tiu forto-damaĝa kapablo pafas potencan trabon kun granda gamo. Dum vi niveliĝas, vi eĉ povas pafi ĝis tri eksplodojn samtempe. Sorĉistoj povas plu plibonigi ĉi tiun sorĉon per modifiloj kiel Agonizing Blast (pliigita damaĝo) kaj Repelling Blast (forpuŝas malamikojn). Aldoni Repelantan Eksplodon al via konstruo povas esti aparte utila por trakti longdistancaj malamikoj. Ĉar ĝi estas Cantrip, ĝi ne estas limigita per sorĉfendoj, igante ĝin valora aldono al la repertuaro de iu Warlock.

Gvido

Gvido estas valorega Cantrip, kiu provizas +1d4 gratifikon pri statkontroloj. Ĉu per via propra karaktero aŭ kun kunulo kiel Shadowheart, havi Gvidadon povas multe plibonigi viajn ŝancojn de sukceso sur ĵetkuboj. Ĉi tio estas precipe utila por dialogkontroloj kaj povas fari signifan diferencon en la rezulto de viaj interagoj. Ne subtaksu la potencon de ĉi tiu senpaga akcelo.

Geamikoj

Simile al Gvidado, Amikoj estas alia utila Cantrip por statkontroloj, precipe tiuj implikantaj dialogon. Ĝi donas Avantaĝon sur ĉi tiuj ĉekoj, permesante al vi ruli du ĵetkubojn kaj elekti la pli altan nombron. Amikoj povas helpi vin venki malbonŝancajn rulojn kaj glate paroli tra malfacilaj situacioj. Memoru ĉi tiun sorĉon se vi volas sekurecan reton por viaj statkontroloj.

Kontraŭspele

Kontraŭsorĉo estas reagkapablo kiu permesas al magiaj uzantoj nuligi potencajn sorĉojn ĵetitajn de malamikoj. Ĝi postulas sorĉfendon de Nivelo 3, sed ĝi eble povas kontraŭstari eĉ altnivelajn sorĉojn kun sukcesa statkontrolo. Uzu Counterspell prudente, ĉar ĝi estas limigita rimedo. Konservu ĝin por la plej ruinigaj sorĉoj kaj prenu strategiajn decidojn dum batalo por maksimumigi ĝian efikecon.

Benu

Beni estas sorĉo kiu provizas +1d4 gratifikon al certaj ruloj por via tuta grupo. Kvankam ĝi konsumas Spell Slot, ĝiaj avantaĝoj povas stakiĝi kun aliaj avantaĝoj aŭ buffs kiuj efikas Attack Rolls kaj Saving Throws. Gisu Benon antaŭ ol partopreni en gravaj bataloj por pliigi la ŝancojn de sukceso de via grupo.

timo

Frapi timon en viajn malamikojn povas doni al vi la superecon en batalo. La Timo-sorĉo faras ĝuste tion igante timigitajn malamikojn havi Malavantaĝon sur kapablo kaj atakkontroloj. Ĝi ankaŭ limigas ilian movadon, malhelpante ilin alproksimiĝi al la rulisto. Ĉi tiu sorĉo povas krei ŝancojn por manipulado kaj kontrolo sur la batalkampo.

Nubo de Ponardoj

Nubo de Ponardoj estas bonega areo-de-efika sorĉo kiu povas kaŭzi gravan damaĝon. Dum ĝia trafita areo eble ne estas vasta, ĝia damaĝpotencialo estas alta. La sorĉo kreas tordaĵon de ponardoj, damaĝante ajnan malamikon aŭ eĉ kunludanton, kiu trairas ĝin. Ĝi estas bonega sorĉo por uzi en sufokpunktoj aŭ centraj areoj de batalkampo por funeligi kaj damaĝi malamikojn.

Nebula Paŝo/Dimensia Pordo

Havi la kapablon teletransporti vin povas esti ludoŝanĝilo. Sorĉoj kiel Misty Step aŭ Dimension Door permesas vin rapide repoziciigi vin sur la batalkampo, eviti malamikojn aŭ atingi alie nealireblajn areojn. Ĉi tiuj sorĉoj disponigas ĉiuflankecon kaj povas esti oportunaj en ambaŭ bataloj kaj esplorsituacioj.

Memoru, ke ĉi tiuj sorĉoj kaj kapabloj devas esti elektitaj laŭ via karaktero kaj ludstilo. Eksperimentu kun malsamaj kombinaĵoj por trovi kio funkcias plej bone por vi. Ne timu fari viajn proprajn sugestojn aŭ provi novajn strategiojn dum vi progresas tra Baldur's Gate 3.

fontoj:

– Baldur's Gate 3-vikio de Fextralife

Noto: Artikolo estis reverkita surbaze de la informoj de la fontartikolo. Originala artikolo troveblas ĉe la sekva URL: [URL]