Unu el la popularaj NPC-oj en Baldur's Gate 3 estas Minthara, la Malhela Elfo kiu promesis sian fidelecon al Absolute. Multaj ludantoj estis fervoraj rekruti ŝin kiel aminduman kunulon, sed por fari tion, ili devis kompletigi serĉon kiu implikis multe da mortigo. Tamen, unu saĝa ludanto malkovris metodon por rekruti Minthara sen preni iujn ajn vivojn.

Tipe, por ke Minthara aliĝu al via flanko, vi bezonus plenumi serĉon, kiun ŝi donas al vi por buĉi ĉiujn en la Smeralda Arbareto. Tio implikus sangan renkonton kun Tieflings kaj Druids, kun la asistado de la koboldsoldatoj de Minthara. Tamen, la uzanto de Reddit Wulfrinnan dividis metodon por varbi Minthara "senkulpe".

Laŭ la metodo de Wulfrinnan, vi unue devus paroli al la Tiefling-infanoj de la bando de Mol pri ŝtelado de la Druididolo. Poste, ŝtelu la idolon uzante ŝtelaĵon por malhelpi la riton okazi. Ĉi tio ekigus batalon inter la Tieflings kaj Druidoj, en kiu vi devus aŭ kuri aŭ kaŝeliri. Poste, raportu la lokon de la arbareto al Minthara, kaj kiam vi ambaŭ revenos, vi trovos ĉiujn defendantojn mortaj. Ĉi tio permesos al vi rekruti Minthara poste en la ludo sen devi mortigi iun ajn.

Kvankam ĉi tiu metodo povas ŝajni senkulpa sur la surfaco, estas grave noti, ke ĝi ankoraŭ implikas manipuladon kaj trompon. Ĝi memorigas pri similaj morale ambiguaj elektoj en aliaj RPGoj kiel Star Wars: Knights of the Old Republic. Tamen, se vi preferas ludi kiel rolulo, kiu provas purigi siajn manojn, ĉi tiu metodo povas esti utila evitado en Baldur's Gate 3.

Se vi serĉas pli da gvidiloj kaj instrukcioj por Baldur's Gate 3, nepre kontrolu nian gvidilon al la Mem-Sama Provo.

Fonto: Neniu (surbaze de la fontartikolo)