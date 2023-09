La Valkyrie LMH Programo Revenos kun Aston kaj Heart of Racing Partnership

By

Post pli ol tri jaroj en halto, la programo Valkyrie LMH estas reaktivigita per partnereco inter Aston Martin kaj la usona teamo Heart of Racing. Aston Martin kaj Heart of Racing laŭdire alproksimiĝas al interkonsento por alporti la Valkyrie LMH-aŭton al la aŭtoveturejo en 2021.

Aston Martin estas en babiladoj kun provizantoj kaj kunvenas teamon por kontroli la programon, inkluzive de iama Williams F1-inĝenieristikdirektoro Adam Carter. Dum Aston Martin ne konfirmis la reviviĝon de la Valkyrie LMH, la firmao emfazis sian sportaŭtan vetkuran DNA kaj sian engaĝiĝon al taksado de opcioj en la evoluanta motorsportpejzaĝo.

Heart of Racing teamrektoro Ian James esprimis la deziron de la teamo moviĝi supren al la pinta klaso de internacia sportaŭtovetkuro sed deklaris ke neniu interkonsento estis atingita aŭ subskribita ankoraŭ. Heart of Racing jam disetendiĝis al la Monda Endurance Championship (WEC) kun Aston Martin ĉi-jare.

La Valkiria konkursaŭto estas atendita konkuri en kaj la WEC kaj la International Motor Sports Association (IMSA). La aŭto estos funkciigita far 6.5-litra V12-motoro evoluigita lige kun Cosworth, simila al la motoro uzita en la stratversio de la Valkirio.

La Valkyrie-programo estis metita sur tene kiam LMP2-bazitaj LMDh-aŭtoj estis integrigitaj en la Hypercar-dividado de la WEC. Tamen, Aston Martin decidis revivigi la programon sekvante sugestojn de Lawrence Stroll, posedanto de Aston Martin, pri altnivela reveno al Le Mans.

La lasta partopreno de Aston Martin en la pinta klaso ĉe Le Mans estis kun la AMR-One malferma-pinta LMP1 en 2011. La Valkyrie-programo estas aparta de la Aston Martin Racing operacio kiu evoluigis la Lola-bazitan DBR1/2 P1-kupeon.

fontoj:

– Aŭtosporto