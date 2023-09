La Apple Store-Retejo estas eksterrete antaŭ iPhone 15-Lanĉo

La retejo de Apple Store provizore malkonektas mardon matene, nur horojn antaŭ la tre atendita lanĉo de la iPhone 15. La surteriĝo-paĝo montris mesaĝon deklarante, ke la retejo estas spertanta ĝisdatigojn kaj instigis vizitantojn kontroli baldaŭ. Blua-griza vigla Apple-emblemo, ankaŭ asociita kun la iPhone 15-lanĉa evento, estis montrita kune kun funkcianta ligo al la livestream.

La CEO de Apple Tim Cook estas preta malkaŝi la lastan version de la ĉefa produkto de la kompanio je la 1-a horo ET de Steve Jobs Theater de Apple Park. Restas neklare ĉu la kraŝo de la retejo estis rezulto de superforta intereso pri la iPhone 15 aŭ ĉu Apple faras ŝanĝojn al sia interreta vendoplaco.

La iPhone 15 estas atendita esti liberigita la 22-an de septembro, kun tri modeloj haveblaj ĉe malsamaj prezpunktoj. La norma versio komenciĝos je $ 799, dum la opcio Pro Max havos prezon je $ 1,099. Unu rimarkinda ŝanĝo en la iPhone 15 estas la adopto de norma ŝarĝa haveno USB-C, kiel ordonite de Eŭropa Unio. Ĉi tiu movo markas foriron de la proprieta Lightning-ŝarĝa haveno de Apple.

Onidiroj ĉirkaŭ la iPhone 15 inkluzivas la enkondukon de "Ago-Butono", kiu provizos al uzantoj rapidan aliron al diversaj funkcioj kaj agordoj sen malŝlosi la aparaton aŭ navigi tra aplikaĵoj. Kvankam detaloj estas malabundaj, spertuloj opinias, ke ĉi tiu butono povus diferencigi la iPhone 15 Pro de antaŭaj modeloj.

Apple kutime enkondukas novan produkton aŭtune, kaj la iPhone 14 estis liberigita en septembro de la pasinta jaro. La akcioj de la kompanio, kiu lastatempe atingis rekordan merkatan kapitaligon de $ 3 duilionoj, spertis iomete malpliiĝon dum frua matena komerco marde.

