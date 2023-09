By

Apple prepariĝas por riveli sian lastan vicon de iPhonoj dum sia tre atendita ĉefokazaĵo "Wonderlust". La evento estas planita por okazi marde je la 10-a horo PT, kaj Apple-entuziasmuloj tra la mondo povos spekti la anoncon vive.

Laŭ onidiroj, la teknika giganto estas atendita enkonduki kvar novajn iPhone-modelojn: la iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro kaj iPhone 15 Pro Max. Precipe, estas konjekto, ke la "Profesiaj" modeloj povas havi titanan kadron anstataŭ neoksidebla ŝtalo. Ĉi tiu ŝanĝo povus rezultigi pli malpezajn aparatojn kaj eble pli maldikaj ekranaj bezoj, ofertante al uzantoj videble klaran iPhone-sperton.

Krome, Apple devas plenumi EU-regularojn anstataŭigante sian proprietan Lightning-havenon per la pli vaste uzata USB-C-haveno. Restas vidi kiel Apple prezentos ĉi tiun transiron kaj kiel klientoj respondos al la ŝanĝo.

Krom la iPhone-vicigo, Apple ankaŭ povas riveli novan ripeton de sia populara Apple Watch. La kompanio kutime ĝisdatigas sian porteblan aparaton ĉiujare, kvankam detaloj pri la nova Apple Watch estas malabundaj nuntempe.

La ĉefa evento ankaŭ povas provizi platformon por Apple por mallonge diskuti pri ĝia venonta Vision Pro, tre atendita virtuala realeca (VR) aŭdilo atendita esti liberigita venontjare.

Por spekti la rektan fluon de la evento, spektantoj povas agordi rekte sur ĉi tiu paĝo ĉar Apple sendos la konferencon ĉe Jutubo. Uzantoj de Apple TV povas aliri la televidan apon kaj navigi al la sekcio "Apple Special Event" por elsendi la eventon vive aŭ respekti antaŭajn eventojn. Aldone, tiuj sen Apple TV aŭ kiuj preferas ne uzi Jutubon povas vivi la eventon per la sekcio Apple Events en la oficiala retejo de Apple. Ĉi tiu videofluo estas kongrua kun ĉiuj ĉefaj retumiloj, inkluzive de Safaro, Mozilla Firefox, Microsoft Edge kaj Google Chrome.

