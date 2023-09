Dao de Dorsett AMTD Singapuro Ricevas Du Industriajn Premiojn

AMTD Digital Inc., ampleksa cifereca solvo-platformo bazita en Francio, ĝojas anonci, ke ĝia filio, Dao de Dorsett AMTD Singapuro, estis honorita per du gravaj industriaj premioj. La servita loĝeja hotelo, en kiu AMTD Digital posedas 51%-proprieton, ricevis la premion "Asia's Leading New Serviced Apartments 2023" de la Mondaj Vojaĝaj Premioj kaj la "Best Interior Design Award 2023" de AltoVita Singapuro.

La Mondaj Vojaĝaj Premioj estas tre prestiĝa programo en la vojaĝado kaj turisma industrio, kaj gajni ĉi tiun premion estas simbolo de ekscelenco agnoskita tutmonde. AltoVita, aliflanke, estas funkciigisto de interreta kompania loĝejplatformo konata pro sia entreprena programaro disponiganta aliron al larĝa reto de loĝebloj tutmonde.

Ĉi tiuj rekonoj servas kiel atesto al la fido kaj subteno kiun Dao de Dorsett AMTD Singapuro ricevis de siaj klientoj, gastoj kaj partneroj. Kiel parto de la AMTD-Grupo, kiu ankaŭ posedas L'Officiel Inc. SAS, tutmonda moda amaskomunikila kompanio, AMTD Digital dediĉas sin al liveri esceptajn gastamon kaj VIP-spertojn.

AMTD Cifereca Inc. estas ampleksa cifereca solvplatformo kiu funkcias en diversaj sektoroj, inkluzive de ciferecaj solvservoj, ciferecaj amaskomunikiloj, enhavo kaj merkatservoj, ciferecaj investoj, kaj gastamo kaj VIP-servoj. Ĝi funkcias kiel la kerno de la AMTD SpiderNet-ekosistemo, integrante kaj povigante la diversajn ciferecajn entreprenojn ene de sia ekosistemo.

AMTD Assets Group, filio de AMTD Digital, temigas la dom-aŭ-termerkaton, specialiĝante pri gastamaj kaj vivstilaj konceptoj tutmonde. La firmao adoptas klient-centran aliron, ofertante VIP-membreco-servojn tra elegantaj hoteloj kaj servitaj apartamentoj, nemoveblaĵoj, manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, kaj klubaj membrecaj servoj en ĉefaj urboj tutmonde.

Konklude, la lastatempaj premioj de Dao by Dorsett AMTD Singapuro validas sian devontigon liveri esceptajn servon kaj spertojn al siaj klientoj. Kiel parto de la ekosistemo de AMTD Digital Inc., la kompanio daŭre strebas al plejboneco en gastamo kaj ciferecaj solvoj.

