Utiligi Komputilan Vidon por Malŝlosi Sciojn pri Litijonaj Baterioj

Esploristoj utiligis komputilan vizion, formon de maŝinlernado, por akiri pli profundan komprenon pri kiel funkcias reŝargeblaj litijonaj baterioj. Detale ekzamenante X-radiajn filmojn de bateriaj elektrodoj je la nanoskala nivelo, sciencistoj malkovris antaŭe kaŝitajn fizikajn kaj kemiajn detalojn. Ĉi tiu sukceso havas la potencialon plibonigi la efikecon de litio-jonaj baterioj, kun pli larĝaj aplikoj en komprenado de kompleksaj sistemoj kiel ekzemple ĉeldividado en embrioj.

La studo, gvidita de esploristoj de la SLAC Nacia Akcelila Laboratorio de la Departemento de Energio, Universitato Stanford, MIT, kaj la Toyota Esplorinstituto, temigis partiklojn de litio ferfosfato (LFP). LFP-partikloj, kovritaj per maldika tavolo de karbono por plibonigita elektra kondukteco, estas ofte trovitaj en la pozitivaj elektrodoj de litiojonaj baterioj.

Por observi la internajn procezojn de la kuirilaroj, la esplorteamo kreis travideblajn bateriajn ĉelojn kun du elektrodoj ĉirkaŭitaj de elektrolitsolvo enhavanta libermovajn litiojonojn. Per ĉi tiu aranĝo, ili povus spuri la movadon de litiaj jonoj dum la ŝarĝaj kaj malŝarĝaj cikloj. Ĉi tiu procezo, konata kiel interkalado, implikas la jonojn enirantajn kaj forlasante la LFP-partiklojn.

LFP estas tre signifa en la bateriindustrio pro ĝia malalta kosto, sekureca rekordo kaj utiligo de abundaj elementoj, igante ĝin aparte grava en la merkato de elektraj veturiloj.

La kunlaboro inter esploristoj komenciĝis antaŭ ok jaroj kiam MIT-Profesoro Martin Bazant kaj William Chueh de Stanfordo kombinis sian kompetentecon pri matematika modeligado kaj altnivela Rentgenfota mikroskopio por studi bateriopartiklojn. Ili poste asimilis maŝinlernajn ilojn por akceli baterian testadon kaj identigi optimumajn ŝargajn metodojn. La nuna studo prenas ĝin paŝo pli for per ekspluati komputilan vizion por analizi nanoskalajn Rentgenradiajn filmojn de 2016. Ĉi tiu tekniko permesas pli ampleksan komprenon de la litiaj enmetreagoj ene de LFP-partikloj.

Pikseligante la Rentgenfotajn bildojn, esploristoj povas kapti la koncentriĝon de litiojonoj ĉe ĉiu punkto ene de la partiklo. Tio permesas al ili krei filmojn ilustrantajn la fluon de litiojonoj en kaj el la partikloj dum ŝargado kaj malŝarĝo.

Analizante la rentgenajn bildojn, la esploristoj trovis, ke la movo de litiojonoj ene de la materialo alineis proksime kun komputilaj simulaĵoj antaŭe evoluigitaj de Bazant. Ili utiligis 180,000 pikselojn kiel mezuradojn por trejni komputilan modelon kiu precize priskribas la neekvilibran termodinamikon kaj reakcian kinetikon de la bateriomaterialo.

Plie, la studo rivelis ke varioj en la indico de litiojona sorbado trans la surfaco de la partiklo estas korelaciitaj kun la dikeco de la karbona tegaĵo. Ĉi tiu trovo sugestas, ke optimumigi la dikecon de la karbona tavolo povus eble plibonigi la efikecon de la bateria - grava progreso en la dezajno de la kuirilaro.

La rezultoj de ĉi tiu studo ofertas sciojn pri la optimumigo de elektrodoj de litio ferfosfato kaj pruvas la potencialon de maŝinlernado kaj altnivelaj bildigaj teknikoj en malvolvi la misterojn de materialoj kaj sistemoj. Ĉi tiu sukceso ne nur malfermas la vojon al progresoj en bateria teknologio sed ankaŭ promesas studi padronformadon en aliaj kemiaj kaj biologiaj sistemoj.

