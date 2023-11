Novaj Bildoj de la Teleskopo James Webb Ilumigas la Galaksian Centron

By

La James Webb-teleskopo, fama pro kaptado de mirindaj bildoj, denove donis ekvidon al la mirindaĵoj de la spaco. Ĉi-foje, ĝia rigardo falis sur la centron de la Lakta Vojo, malkaŝante senprecedencajn detalojn pri nia kosma najbareco. Koncentrante sur Sagitario C, stelforma regiono proksimume 300 lumjarojn for de Sagitario A (la supermasiva nigra truo de la galaksio) kaj 25,000 lumjarojn for de la Tero, la teleskopo montris la plej densan parton de nia ĉirkaŭaĵo.

En ĉi tiu fascina kolekto de bildoj, la James Webb-teleskopo rivelas pli ol 500,000 stelojn kaj aretojn de protosteloj ene de la regiono. Ĉi tiuj protosteloj, ankoraŭ en la procezo de formado kaj akumulado de maso, kontribuas al la timiga nubo de kaoso, kiu karakterizas la galaksia centron. Kompare, nia propra regiono de spaco prezentiĝas signife maldensa.

Laŭ Universitato de Virginio profesoro Jonathan Tan, kiu kunlaboris kun la observa teamo, la galaksia centro reprezentas la plej ekstreman medion ene de la Lakta Vojo. Ĝis nun, al la datumoj kolektitaj pri ĉi tiu eksterordinara regiono mankis la nivelo de rezolucio kaj sentemo atingitaj de la Webb-teleskopo.

Ĉe la koro de la tumulto kuŝas kolosa protostelo, superante nian sunon en pezo pli ol 30 fojojn. Interese, ĉi tiu grandega suna objekto kaŝas lumon de la steloj situantaj malantaŭ ĝi, igante la regionon ŝajni malpli loĝata ol ĝi vere estas. Kiel rezulto, kion ni observas estas konservativa takso de la fakta homamaso loĝanta en ĉi tiu astronomia metropolo. Pensu pri ĝi kiel la Times Square de spaco, kvankam sen restoracio Guy Fieri—nuntempe.

Ĉi tiuj allogaj bildoj provizas esploristojn ŝancon submeti aktualajn teoriojn de stelformado al la plej rigora provo ĝis nun. La instrumento NIRCam (Near-Infrared Camera) de la Webb-teleskopo kaptis grandskalan emisiobildaron de jonigita hidrogeno, prezentita kiel bluaj nuancoj ĉe la malsupra flanko de la bildoj. Ĉi tio povas deveni de la energiaj fotonoj liberigitaj de junaj kaj masivaj steloj. Surprize, la granda skalo de la regiono kaptis sciencistojn sengarda, justante plian esploron.

Gvidante la observan teamon, Samuel Crowe emfazis, ke la esplorado ebligita de ĉi tiuj bildoj, kaj ekzistantaj kaj venontaj, multe plifortigos nian komprenon pri masivaj steloj. Malimpliki ilian naturon similas enprofundiĝi en la originrakonton de granda parto de la universo.

La James Webb-teleskopo konstante blindigis nin per siaj rimarkindaj bildoj, de atestado de la naskiĝo de steloj en la Virgo-konstelacio ĝis kaptado de la ĉeesto de akvo ĉirkaŭ kometo en la ĉefa asteroida zono. Ĉiu nova revelacio nutras nian scivolemon pri la kosmo kaj memorigas nin pri la grandegaj mirindaĵoj atendantaj esploradon. Feliĉe, la interreto certigas, ke ĉi tiuj eksterordinaraj spertoj ne forvelkos kiel larmoj en la pluvo. Kun la James Webb-teleskopo ankoraŭ funkcianta, ni povas daŭre malŝlosi la sekretojn de la universo.