La Kosmoteleskopo James Webb Malkovras Mirigajn Malkovrojn en la Lakta Vojo

La Kosmoteleskopo James Webb, fama pro sia kapablo observi la universon en infraruĝa lumo, ĵus rigardis en la koron de la Lakta Vojo galaksio. La rimarkinda bildo, publikigita de NASA, montras neniam antaŭe viditajn detalojn kaj misterojn ene de la kaosa regiono, ĵetante lumon sur la fruan universon.

Astronomoj dungis Webb por studi Sagittarius C (Sgr C), aktivan areon de stelformacio poziciigita proksimume 300 lumjarojn for de la centra supermasiva nigra truo de la galaksio konata kiel Sagittarius A÷. Uzante infraruĝan teknologion, la teleskopo kaptis mirindajn trajtojn, kiuj antaŭe estis kaŝitaj de homa vido.

Samuel Crowe, la ĉefa esploristo de ĉi tiuj observoj kaj studento ĉe la Universitato de Virginio, esprimis sian entuziasmon pri la nekredebla bildo kaj la sciencaj komprenoj kiujn ĝi ofertas. Kompreni masivajn stelojn ludas decidan rolon en komprenado de la originoj de la universo, ĉar ili funkcias kiel fabrikoj por produkti pezajn elementojn ene de siaj nukleaj kernoj.

La ekzameno de Webb de la centro de la Lakta Vojo ankaŭ povas disponigi valorajn informojn pri la formado de steloj. Studante ĉi tiun regionon, astronomoj povus determini ĉu masivaj steloj pli verŝajne formiĝas proksime de la galaksia centro aŭ ene de la spiralaj brakoj de la galaksio.

La bildo provizita de Webb montras preskaŭ duonan milionon da steloj de diversaj grandecoj kaj aĝoj. Ĝi rivelas areton de protosteloj, kiuj estas densaj kolektoj de polvo kaj gaso en la fruaj stadioj de iĝi plenkreskaj steloj. Precipe, ekzistas masiva protostelo en la centro de la areto, kun rimarkinda maso superanta 30 fojojn tiun de la suno.

Tiuj protosteloj elsendas ardan materialon, rezultigante lumajn globojn de lumo inter la malhela infraruĝa fono. La galaksia centro de la Lakta Vojo reprezentas ekstreman medion kie teorioj pri stelformado povas esti rigore testitaj, laŭ Jonathan Tan, astronomia esplorprofesoro ĉe la Universitato de Virginio.

Krome, la Proksime-Infraruĝa Fotilo de Webb detektis jonigitajn hidrogenajn emisiojn ĉirkaŭantajn la malsupran randon de la stela regiono, montrita kiel cejana nuanco en la bildo. Astronomoj ankoraŭ esploras la fonton de la abunda energiigita gaso, superante tipajn emisiojn de junaj masivaj steloj. Plie, ili estas intrigitaj de la pinglo-similaj strukturoj ene de la jonigita hidrogeno kiuj aperas en ŝajne malorda aranĝo.

La galaksia centro estas vigla kaj dinamika loko, plenigita de turbulaj gasnuboj kiuj naskas stelojn, influante la ĉirkaŭan medion per siaj elfluantaj ventoj, jetoj kaj radiado. Rubén Fedriani, kunesploristo de la projekto kaj postdoktoriĝa esplorkunlaboranto ĉe la Instituto Astrofísica de Andalucía en Hispanio, laŭdis Webb pro tio, ke li havigas abundon da datumoj pri ĉi tiu eksterordinara medio, aldonante, ke ili nur komencis skrapi la surfacon de ĝia potencialo.

FAQs

1. Kiel la Kosmoteleskopo James Webb kaptas bildojn?

La Kosmoteleskopo James Webb kaptas bildojn uzante infraruĝan lumon, kiu estas nevidebla por la homa okulo. Ĉi tio ebligas al la teleskopo observi detalojn kaj trajtojn, kiuj estas kutime kaŝitaj de nia vido.

2. Kio estas lumjaro?

Lumjaro estas la distanco kiun lumo vojaĝas en unu jaro, ekvivalenta al proksimume 5.88 duilionoj da mejloj (9.46 duilionoj da kilometroj).

3. Kio estas protosteloj?

Protosteloj estas densaj masoj de polvo kaj gaso en la fruaj stadioj de stelformado. Ili poste kreskas kaj evoluas al plene formitaj steloj.

4. Kio estas la galaksia centro?

La galaksia centro rilatas al la centra regiono de galaksio, kiu ofte estas karakterizita per intensa agado, kiel stelformado kaj la ĉeesto de supermasiva nigra truo.

5. Kial astronomoj studas la centron de la Lakta Vojo?

Studado de la centro de la Lakta Vojo povas doni valorajn sciojn pri la formado de steloj, la distribuado de stelamasoj kaj la procezoj okazantaj en ekstremaj medioj.