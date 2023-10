La Pliiĝo kaj Falo de la Malvinoxhosan Bioregiono en Sudafriko

Lastatempa studo titolita "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," publikigita en Earth-Science Reviews, esploras la formorton de marbestoj dum la Frua-Meza Devono-Biokrizoj. Meza Devona periodo. Tiu periodo estis karakterizita per pli varma klimato kaj pli altaj marniveloj, kun granda termaso nomita Gondŭano situanta proksime de la suda poluso.

La esploristoj, gviditaj de d-ro Cameron Penn-Clarke, kolektis kaj analizis signifan kvanton da fosiliaj datumoj por kompreni la originon kaj malaperon de la Malvinoxhosan-bioto, grupo de marbestoj kiuj prosperis en pli malvarmetaj akvoj kaj inkludis diversajn specojn de mariskoj. Per altnivelaj datenanalizaj teknikoj, ili identigis apartajn tavolojn en antikva roko, ĉiu montrante malpliiĝon de la nombro da marbestaj specioj laŭlonge de la tempo.

La studo rivelis ke la malkresko en la Malvinoxhosan-bioto estis korelaciita kun ŝanĝoj en marniveloj kaj klimato. Ĉar la klimato varmiĝis, la specialecaj, malvarmakvaj Malvinoxhosan marbestoj malaperis kaj estis anstataŭigitaj per pli ĝeneralismaj specioj adaptitaj al pli varmaj akvoj. Ŝanĝado de marniveloj interrompis naturajn oceanajn barojn, permesante al pli varmaj akvoj de regionoj pli proksime al la ekvatoro enflui kaj kaŭzante la koloniigon de pli varmakvaj specioj.

La formorto de la Malvinoxhosan-bioto rezultigis kolapson de polusaj ekosistemoj, el kiuj biodiverseco neniam resaniĝis. La esplorado indikas ke la kombinitaj efikoj de ŝanĝoj en marnivelo kaj temperaturo estis la ĉefaj faktoroj malantaŭ ĉi tiu formortokazaĵo. Estas ankoraŭ necerte ĉu tiu formortokazaĵo estas korelaciita kun aliaj dum la Frua-Meza Devona periodo, ĉar aĝdeduktoj mankas.

La studo ankaŭ elstarigas la vundeblecon de polusaj medioj kaj ekosistemoj al ŝanĝoj en marnivelo kaj temperaturo. Kompreni la pasintajn formortokazaĵojn povas doni valorajn sciojn pri la nuna biodiverseca krizo, kiun ni alfrontas en la nuntempo.

