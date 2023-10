Moon Rover Prototype de NASA Kompletigas Lunan Obstaklokurson

By

La prototipo de novluna esplorveturilo de NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), sukcese kompletigis obstaklokurejon simulantan la krudan terenon de la luna surfaco. La esplorveturilo estas lanĉita al la luna suda poluso en novembro 2024 sur SpaceX Falcon Heavy-raketo.

Por testi la moveblecon de VIPER, inĝenieroj ĉe Glenn Research Center de NASA en Klevlando kreis ŝajnigan lunan medion kun grandaj ŝtonoj, krutaj deklivoj kaj profundaj krateroj. La esplorveturilo alteriĝos sur Mons Mouton, monton proksime de la suda poluso de la luno, kaj estos taskigita per karakterizado de la luna medio por estonta Artemis-programa surteriĝoloko-elekto dum ĝia proksimume 100-taga misio.

NASA dividis filmeton pri la lastatempaj movtestoj de la esplorveturilo, montrante ĝian kapablon venki eblajn defiojn, kiujn ĝi alfrontos sur la luna surfaco. La testoj inkludis manovri tra krutaj deklivoj, krucado de krateroj, kaj navigado de rapidsablo-simila grundo. La sukcesa kompletigo de ĉi tiuj provoj indikas, ke VIPER estas bone ekipita por esplori la krudan terenon de la luno.

Kadre de la programo Artemiso de NASA, kiu celas establi permanentan lunan setlejon, VIPER ludos decidan rolon en identigado de lokoj kie akvo kaj aliaj rimedoj povas esti ĉerpitaj por subteni longdaŭrajn restadojn sur la luno. Plie, la VIPER-misio serĉas malkovri la originojn de frosta akvo kaj aliaj volatiloj sur la luno, ilian konservadon dum miliardoj da jaroj, kaj ilian fuĝon de la luna grundo.

Inĝenieroj ĉe Johnson Space Center de NASA en Houston ankaŭ testis la finan sciencan instrumenton de VIPER, la Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT estas rotacia perkuta borilo, kiu estos uzata por preni grundajn tranĉojn de ĝis tri futoj sub la luna surfaco. Ĉi tiu instrumento provizos valorajn datumojn pri la forto, kompakteco kaj temperaturo de la luna grundo.

La sukcesa kompletigo de la movtestoj de VIPER kaj la integriĝo de ĝia fina scienca instrumento alportas NASA unu paŝon pli proksimen al malŝlosado de la misteroj de la suda poluso de la luno kaj pavimi la vojon por estonta luna esplorado.

