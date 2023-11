Tute-Virina Spacpromenado Fajreras Eksciton kaj Agordas Estontajn Atendojn

By

Du NASA-astronaŭtoj prepariĝas por eksterordinara evento, kiu allogos la atenton de la mondo: la kvara tute ina kosmopromenado. Loral O'Hara kaj Jasmin Moghbeli estas planitaj enriskiĝi ekster la Internacia Kosmostacio merkrede je 8:05 a.m. EDT. La misio estas atendita daŭros proksimume sep horojn, dum kiuj ili plenumos decidajn prizorgajn taskojn.

La entuziasma publiko havos la ŝancon ĉeesti ĉi tiun historian eventon vive, danke al la priraportado de NASA ekde 6:30 a.m. EDT. La kosmopromenado de la astronaŭtoj povas esti spektita ĉe Space.com, rekte per NASA, aŭ per la oficialaj kanaloj de la agentejo.

La ĉefaj celoj de O'Hara kaj Moghbeli por tiu spacpromenado estas anstataŭigi trundan portantan kunigon sur la baborda suna alfa rotacia junto de la stacio kaj forigi elektronikkeston konatan kiel la Radiofrekvenco-Grupo, kiu formas parton de la komunika antensistemo. Ĉi tiuj esencaj taskoj kontribuas al la bonfunkcio de la Internacia Kosmostacio kaj la kapablo de ĝiaj sunaj aroj spuri la sunon.

Ilia ne estis la unua planita provo ĉe la spacpromenado; ĝi estis komence planita por la 20-an de oktobro Tamen, pro fridiga liko malkovrita sur rezerva radiatoro de la modulo Nauka de Rusio, la misio estis prokrastita. Rusaj kosmonaŭtoj sukcese faris spacpromenadon la 25-an de oktobro por esplori la fonton de la liko kaj plenumi aliajn esencajn devojn.

Ekde la unua tute virina kosmopromenado en 2019 de NASA-astronaŭtoj Christina Koch kaj Jessica Meir, estis tri aliaj, ĉiuj faritaj de ĉi tiu rimarkinda duopo. Tamen, NASA rapidas emfazi, ke O'Hara kaj Moghbeli ne estos la lastaj. La engaĝiĝo de la agentejo antaŭenigi diversecon kaj inkluzivecon en kosmoesploro certigas ke virinoj daŭre faros paŝojn kaj elstaras en la kampo.

Oftaj Demandoj

D: Kiel mi povas spekti la tute inan spacpromenadon vive?

R: La kosmopromenado estos elsendita vive ĉe Space.com, rekte per NASA, aŭ per la oficialaj kanaloj de la agentejo.

Q: Kiajn taskojn plenumos la astronaŭtoj dum la kosmopromenado?

R: Loral O'Hara kaj Jasmin Moghbeli anstataŭigos trundan portantan aron kaj forigos elektronikan skatolon nomatan Radiofrekvenca Grupo.

D: Kial la spacpromenado prokrastis?

R: La spacpromenado estis prokrastita pro fridiga liko malkovrita sur rezerva radiatoro de la modulo Nauka de Rusio. Kosmonaŭtoj faris spacpromenadon por esplori la fonton de la liko kaj plenumi aliajn necesajn devojn.

D: Ĉu estos pli da tute inaj kosmopromenadoj estonte?

R: Jes, NASA dediĉas sin al kreskigado de diverseco kaj inkluzivo en kosmoesploro, certigante ke tute inaj kosmopromenadoj daŭre okazos.