Uzante Giroskopon por Mezuri Variojn en Tera Rotacio

Teamo de sciencistoj evoluigis novan manieron mezuri variojn en la rotacio de la Tero uzante giroskopon. La esploristoj, bazitaj ĉe la Germana Geodezia Observatorio Wettzell, kreis 16-metran longan laseran kavon, konatan kiel "G", kiu funkcias kiel ring-tipa giroskopo. Interne, duoblaj laserradioj vojaĝantaj en kontraŭaj indikoj interagas por krei interferpadronon. La esploristoj trovis, ke dum la Tero rotacias, fluktuoj en ĝia rapideco estas reflektitaj en la interferpadrono. Analizante la interferpadronon, la esploristoj povis kalkuli la distancon vojaĝitan de antaŭfiksita punkto sur la Tero dum specifa tempoperiodo.

En sia studo publikigita en la revuo Nature Photonics, la esploristoj testis la agadon de la giroskopo dum kvarmonata periodo kaj povis mezuri la longon de difinita tago ene de nur kelkaj milisekundoj. Ĉi tiu nivelo de precizeco estas multe pli granda ol antaŭaj metodoj uzitaj por mezuri la rotacion de la Tero kaj povus esti uzita por konstrui pli precizajn geofizikajn modelojn por tutmonda transporto.

La rezultoj de la teamo estis diskutitaj fare de Caterina Cimminelli kaj Giuseppe Brunetti en News & Views peco ankaŭ publikigita en Nature Photonics. La esploristoj proponis, ke ĉi tiu nova metodo de mezurado de taga longo, kunigita kun ĝiaj varioj, povus konduki al plibonigitaj geofizikaj modeloj, kiuj havas vastajn aplikojn en kampoj kiel klimatscienco kaj navigado. La esploristoj opinias, ke ĉi tiu aliro povus provizi pli precizajn priskribojn de la daŭro de tago, konsiderante diversajn faktorojn, kiuj influas la rotacion de la Tero, kiel la tirado de la luno, marfluoj kaj atmosferaj kondiĉoj.

Ĝenerale, ĉi tiu nova giroskop-bazita aliro havas promeson por antaŭenigi nian komprenon de la rotacio de la Tero kaj ĝiaj efikoj al diversaj geofizikaj fenomenoj.

fontoj:

– K. Ulrich Schreiber et al, Variations in the Earth's rotation rate measured with a ring laser interferometer, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli et al, Lasera giroskopo precize spuras la rotacion de la Tero, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y